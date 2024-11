Vídeo: torcedores do Peñarol entram em confronto em praia no Rio de Janeiro

Torcedores do Peñarol entraram em conflito, no início da tarde desta quarta-feira (23), na praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Nas imagens, é possível ver os torcedores arremessando pedaços de madeiras, roubando quiosques da orla e colocando fogo em veículos. O time uruguaio enfrenta o Botafogo a partir das 21h30, no estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores .