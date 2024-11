River Plate tenta reverter goleada em jogo de volta da semifinal da Libertadores nesta terça (29)

Uma semana após a goleada sofrida em Belo Horizonte, a equipe argentina River Plate encara o Atlético Mineiro nesta terça-feira (29), às 21h30, em Buenos Aires, na busca da classificação para a final da Copa Libertadores. Além deste grande duelo, a seleção brasileira feminina encara a Colômbia em amistoso realizado em Cariacica, no Espírito Santo.



O Esporte Record News também trouxe os melhores momentos da “rodada dos desesperados” , sobre a vitória do Corinthians contra o Cuiabá e o triunfo do Vasco da Gama sobre a equipe do Bahia.