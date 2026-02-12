Logo R7.com
CT de time baiano recebe investimento milionário

Estrutura receberá categorias feminina, masculina e de base do Tricolor

Elas com a Bola|Do R7

O Bahia anunciou o início das obras para a edificação do novo centro de treinamento. O projeto terá sua instalação iniciada em 27 de fevereiro e contará com um investimento aproximado de R$ 300 milhões.

