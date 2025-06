Estúdio News aborda os desequilíbrios existentes na adoção Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (7), às 22h15 Estúdio News|Do R7 05/06/2025 - 17h33 (Atualizado em 05/06/2025 - 17h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mônica Gonzaga Arnoni, Jussara Marra e Renata Caetano Divulgação/RECORD NEWS

Um ato de amor, coragem e grande responsabilidade. A adoção cria vínculos e transforma vidas, mas no Brasil é um processo muitas vezes complicado, não por falta de pessoas à espera de um lar e sim por adotantes, com preferências que fogem da realidade da maioria das crianças à disposição. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (7), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento apontam que existem mais de 40.000 pessoas dispostas a adotar em todo o país e quase 5000 pretendentes esperando por um lar.

Esse desequilíbrio constante está relacionado à questão da idealização da criança, segundo explica a juíza assessora da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, Mônica Gonzaga Arnoni.

“O perfil de crianças que estão aptas para adoção hoje no Brasil não é mais o perfil de bebês. Nós temos crianças, mais velhas, grupos de irmãos, crianças com deficiência, por isso que a conta acaba não fechando, porque ainda existe uma idealização muito grande sobre quem são essas crianças que estão nos acolhimentos”, diz a juíza do TJSP.

‌



Jussara Marra, presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção destaca que se a criança tivesse tido todo seu direito preservado, ela estaria na sua família biológica.

“Toda adoção nasce de violações de negligência, de violação de direito, essa história que a criança traz, seja ela uma recém-nascida, vindo de uma entrega legal, ou seja, já um adolescente, prestes a completar 18 anos, é uma história com dificuldades, uma história com violações, com tristezas, com momentos que a gente vai ter que acolher também, porque é a história dela, mas não são momentos tão felizes”, ressalta a presidente da Angaad.

‌



O processo de adoção é gratuito e deve ser iniciado na Vara de Infância e Juventude, o prazo tende a ser mais prolongado quando há muitas restrições em relação ao perfil desejado pelos futuros adotantes.

O Tribunal de Justiça de São Paulo possui um projeto de adoção para crianças acima dos sete anos de idade, iniciativa que se deu em 2016 para dar visibilidade ao público real que está nos acolhimentos, o Adote um Boa Noite. A ideia é fomentar as adoções de crianças mais velhas, adoções de crianças que têm alguma deficiência e que não conseguiram ser adotadas pelo processo regular do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento.

‌



“Quando a gente fala de adoção de crianças mais velhas, grupos de irmãos, crianças com deficiência, que são justamente aqueles que estão nas nossas instituições em um número maior, esse prazo tende a ser menor”, conta Mônica.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.