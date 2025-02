Estúdio News debate as mudanças no mercado de trabalho Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (8), às 22h15 Estúdio News|Do R7 06/02/2025 - 16h27 (Atualizado em 06/02/2025 - 16h27 ) twitter

Renata Caetano, Wilson Rodrigues e Lucas Oggiam Divulgação/Record News

A maneira como as empresas contratam e os profissionais buscam novas oportunidades têm trazido mudanças no mercado de trabalho. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (8), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

Segundo levantamento anual realizado pelo PageGroup, os atributos mais demandados pelas empresas na contratação de profissionais em 2025 incluem automação de processos e entrega de resultados com o menor custo possível.

“Hoje, as principais carreiras demandadas do Brasil são aquelas que historicamente sempre foram demandadas, precisamos de engenheiros, médicos, mais administradores competentes etc., mas gerar valor agregado para os desafios que as empresas possuem hoje tem sido a principal complexidade do mercado de trabalho”, explica Lucas Oggiam, diretor-executivo da Michael Page.

O executivo destaca que há características que surgiram muito latentes na pandemia como a resiliência do profissional e a inteligência emocional, mas que as empresas têm buscado pessoas que tenham habilidades em rever custos, melhorar performance e otimizações de processo.

Wilson Rodrigues, diretor-geral da Faculdade do Comércio membro do Conselho Estadual de Educação ressalta que o Brasil precisa evoluir em termos de tecnologia, pois diversas áreas demandam por profissionais que a dominem.

“As habilidades do ponto de vista do mundo digital, do domínio da tecnologia, são muito importantes e o Brasil precisa avançar do ponto de vista educacional na qualificação dessa mão de obra dentro desse mundo digital” aponta Wilson.

A grande missão das escolas e universidades no preparo para as profissões do futuro, na visão de Wilson é a formação humana da geração Y, “uma geração muito poupada, muito protegida no mundo real e desprotegida no virtual, o que gerou uma série de dificuldades relacionais, uma série de dificuldades do ponto de vista da comunicação, do trato interpessoal, que evidentemente no mundo do trabalho é um problema”, diz o educador.

Para atrair e manter os profissionais nas empresas, os pacotes de benefícios tem sido o maior atrativo para os brasileiros, segundo Lucas, o Brasil é o país onde as pessoas mais levam em consideração benefícios diferenciados.

“Não existem só os benefícios tradicionais, mas existem os benefícios flexíveis. As empresas têm buscado saídas para oferecer benefícios diferenciais e competitivos que para o brasileiro é muito importante”, conta o executivo.

"Não existem só os benefícios tradicionais, mas existem os benefícios flexíveis. As empresas têm buscado saídas para oferecer benefícios diferenciais e competitivos que para o brasileiro é muito importante", conta o executivo.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15.