Estúdio News discute consequências do uso excessivo de telas no desenvolvimento infantil Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (23), às 22h15 Estúdio News|Do R7 21/08/2025 - 11h19 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renata Caetano, Fernanda King e Carolina Fleischman Divulgação/RECORD

O tempo de exposição de crianças a telas digitais aumentou 40% na última década, impactando diretamente o desenvolvimento infantil e levantando preocupações entre especialistas sobre atrasos de linguagem, dificuldades de socialização e prejuízos no sono e na alimentação. Este é o tema do Estúdio News deste sábado (23), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

O hábito de brincar traz inúmeros benefícios para as crianças, através das brincadeiras acontece o desenvolvimento infantil, amplia-se habilidades motoras, cognitivas e emocionais.

Em tempos em que a tecnologia avança de forma desenfreada, entra nas nossas casas e se faz presente em todos os momentos da nossa vida, o modo como ela atinge as crianças é motivo de debate e preocupação.

Carolina Fleischman, médica pediatra e fundadora do Espaço Sol – Saúde da Criança, alerta sobre as consequências do uso da tela que tem invadido o dia a dia das crianças de maneira imperceptível.

‌



“Como mãe, entendo que muitas vezes a tela pode ajudar na rotina, para aquela família que está tão cansada, mas a gente precisa ter claro as consequências a longo prazo do uso da tela. Podemos falar de inúmeras coisas, atraso de linguagem, atraso de desenvolvimento social, alimentação, sono, muitos danos que passam despercebidos”, diz a pediatra.

A socialização dos pequenos também é afetada, dificultando a interação com outras pessoas e desenvolvimento de habilidades de comunicação.

‌



A neuro pedagoga e fundadora do Petit Kids Cultural Center, Fernanda King, destaca que a primeira infância é um período em que se precisa socializar e que os pais de primeira viagem necessitam saber dessa importância.

“Se a criança está sozinha em casa de frente para um tablet que não ensina nada, que não ensina nem a linguagem, a gente não consegue que essa criança desenvolva as habilidades que precisa que seja desenvolvida naquela faixa etária, o tempo não volta, tem coisas que tem que acontecer naquelas etapas, o socializar, o brincar, o disputar um brinquedo com o amigo. É importante que aconteça nessa primeira infância e não depois, para que você não tenha problemas na adolescência, essa conscientização das famílias é muito importante”, ressalta King.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.