Estúdio News traz orientações sobre a menopausa Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (1º), às 22h15 Estúdio News|Do R7 27/02/2025 - 16h52 (Atualizado em 27/02/2025 - 16h52 )

Renata Caetano e Mariano Tamura Divulgação/Record News

A menopausa é a transição em que a mulher está terminando sua vida reprodutiva, com os ovários deixando de produzir óvulos e hormônios femininos. Isso pode causar sintomas físicos e emocionais que podem variar entre as mulheres. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (1º), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

Entre os sintomas físicos, destacam-se a irregularidade menstrual, ondas de calor, ganho de peso, especialmente na região abdominal, piora na qualidade da pele, cabelo e unhas, e falta de lubrificação vaginal. Além disso, a mulher pode experimentar insônia devido às ondas de calor noturnas.

Os sintomas emocionais incluem cefaleia, cansaço, indisposição, depressão e baixa libido, o que pode levar a uma sensação de não reconhecimento de si mesma.

De maneira geral, ela acontece ao redor dos 50 anos e não há uma relação direta com o uso de pílula anticoncepcional, se teve muitos filhos, se menstruou cedo ou mais tarde, explica o ginecologista e coordenador da ginecologia do Moriah, Mariano Tamura.

‌



A terapia hormonal pode ajudar muitas mulheres a aliviar os sintomas oriundos da menopausa, principalmente quando ela é precoce, mas há fatores que necessitam ser levados em consideração na hora de decidir se a reposição pode ser feita ou não.

“Não é uma indicação universal, não para dizer que não há riscos associados ou que todas deveriam utilizar, vamos ter que entender cada caso, explicar esses riscos, inclusive cada pessoa pode interpretar os riscos de maneira diferente, posso apresentar para uma paciente os números e ela dizer que quer fazer, enquanto outra prefere não fazer e vai se sentir mais tranquila se não fizer”, diz Tamura.

‌



O ginecologista destaca que em casos de contraindicação à reposição hormonal, outras especialidades podem auxiliar as mulheres, como a dermatologia para cuidados com a pele, cabelo e unhas, a nutrição para acompanhamento de uma boa alimentação e a prática de esportes com orientação de um clínico ou geriatra.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.