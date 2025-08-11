August Moon brilha em trama romântica intergeracional Solène e Hayes enfrentam preconceitos em história inspirada na One Direction Geek Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 17h37 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h37 ) twitter

A banda fictícia August Moon ganha destaque com uma trama romântica envolvendo Solène, uma mulher de 40 anos, e Hayes Campbell, um jovem vocalista de 24 anos. Solène, proprietária de uma galeria de arte em Los Angeles, leva sua filha para assistir à banda favorita de sua infância e acaba conhecendo Hayes.

O relacionamento entre Solène e Hayes começa como amizade e evolui para um romance desafiador devido à diferença de idade. Inspirada na famosa One Direction, August Moon gerou burburinho entre os fãs pelas semelhanças. Um álbum exclusivo da banda está disponível em plataformas digitais, aumentando o interesse pelo grupo fictício.

