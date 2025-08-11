Halle Berry e Djimon Hounsou são confirmados em novo filme de ação do cineasta Joel Souza
Inspirado em fatos reais, o enredo do longa-metragem foca na luta contra caçadores ilegais no Quênia
Djimon Hounsou e Halle Berry vão estrelar "Red Card" (Cartão Vermelho, em tradução livre), novo filme de ação escrito pelo roteirista George Gallo e dirigido por Joel Souza. Inspirado em fatos reais, o enredo se passa no Quênia e foca na luta contra caçadores ilegais. A data de estreia do longa ainda não foi anunciada.
