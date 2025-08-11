Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Halle Berry e Djimon Hounsou são confirmados em novo filme de ação do cineasta Joel Souza

Inspirado em fatos reais, o enredo do longa-metragem foca na luta contra caçadores ilegais no Quênia

Geek Record News|Do R7

Djimon Hounsou e Halle Berry vão estrelar "Red Card" (Cartão Vermelho, em tradução livre), novo filme de ação escrito pelo roteirista George Gallo e dirigido por Joel Souza. Inspirado em fatos reais, o enredo se passa no Quênia e foca na luta contra caçadores ilegais. A data de estreia do longa ainda não foi anunciada.

  • geek-record-news
  • famosos-e-celebridades
  • cinema

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.