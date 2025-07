Velozes e Furiosos 10: Parte 2 trará Brian O’Conner de volta em 2027 Com estreia prevista para abril de 2027, o filme será ambientado em Los Angeles Geek Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/07/2025 - 12h28 (Atualizado em 06/07/2025 - 12h28 ) twitter

Novo ‘Velozes e Furiosos’ promete voltar às origens com personagem amado pelos fãs

Vin Diesel anunciou que a franquia Velozes e Furiosos ganhará um novo capítulo, intitulado Velozes e Furiosos 10: Parte 2. Este será o décimo primeiro filme da série, com lançamento marcado para abril de 2027.

O enredo se passará em Los Angeles, buscando resgatar a essência dos primeiros filmes da franquia com foco na cultura dos carros e corridas de rua. Uma surpresa para os fãs é o retorno do personagem Brian O’Conner. Originalmente interpretado por Paul Walker, que faleceu em 2013, o personagem será recriado com a ajuda de computação gráfica e interpretado pelos irmãos do ator.

