‘Beauty Behind the Madness’, de The Weeknd, completa 10 anos em 2025

Um dos maiores sucessos do cantor canadense The Weeknd , o álbum Beauty Behind the Madness, completa 10 anos de lançamento em 28 de agosto de 2025. Lançado em 2015, o disco foi um marco na trajetória do cantor canadense e consolidou seu nome no cenário pop mundial.



Com hits como The Hills e Earned It, o álbum dominou as paradas americanas, ficando semanas em primeiro lugar e figurando entre os dez discos mais vendidos de 2015. Earned It também rendeu ao artista uma indicação ao Oscar , e o trabalho levou uma estatueta no Grammy de 2016, após receber duas nomeações.



Marcado por letras introspectivas, o trabalho explora temas recorrentes na obra de Abel Tesfaye, como vícios, relacionamentos conturbados e a busca por identidade. No clipe de The Hills, o cantor revela a complexidade de um relacionamento mantido em segredo, ao mesmo tempo em que admite estar perdendo o controle. Fãs especulam até hoje se a canção seria uma referência à cantora Ariana Grande, embora isso nunca tenha sido confirmado.