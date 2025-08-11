Logo R7.com
Acidente Fatal na BR-163 no Mato Grosso: Atualizações

Colisão entre ônibus e carreta deixa 11 mortos; investigação em andamento

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Acidente na BR-163 entre ônibus e carreta resulta em 11 mortos e 46 feridos.
  • Polícia Rodoviária Federal investiga as causas, com hipótese de ultrapassagem ou desvio de animal.
  • Ônibus estava em boas condições e o motorista não sobreviveu; carreta trafegava irregularmente.
  • Perícia técnica será realizada, com relatório esperado em até 30 dias.

 

Na BR-163, em Mato Grosso, um grave acidente entre um ônibus e uma carreta resultou em 11 mortes e deixou 46 feridos. Dos feridos, 39 já receberam alta hospitalar, enquanto sete ainda estão internados, três deles em estado grave.

A Polícia Rodoviária Federal de Goiás enviou uma equipe especializada para investigar as causas do acidente. As primeiras informações indicam que o ônibus invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a carreta carregada de caroços de algodão. A investigação busca esclarecer se houve tentativa de ultrapassagem, desvio de animal ou mal súbito do motorista.

O ônibus envolvido era novo e havia sido vistoriado recentemente. O motorista não sobreviveu aos ferimentos. A carreta tinha permissão para trafegar à noite apenas em pistas duplas, mas estava em uma pista simples no momento da colisão.

Uma perícia técnica está sendo realizada para fornecer informações detalhadas sobre o acidente em um relatório que será entregue em até 30 dias.


Quantas pessoas foram vítimas do acidente na BR-163 em Mato Grosso?

O acidente resultou em 11 mortes e deixou 46 feridos.

Qual é a situação dos feridos após o acidente?

Dos 46 feridos, 39 já receberam alta hospitalar e sete ainda estão internados, sendo três deles em estado grave.


O que indicam as primeiras informações sobre a causa do acidente?

As primeiras informações indicam que o ônibus invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a carreta carregada de caroços de algodão. A investigação busca esclarecer se houve tentativa de ultrapassagem, desvio de animal ou mal súbito do motorista.

Quais são as condições do ônibus e da carreta envolvidas no acidente?

O ônibus era novo e havia sido vistoriado recentemente. O motorista não sobreviveu. A carreta tinha permissão para trafegar à noite apenas em pistas duplas, mas estava em uma pista simples no momento da colisão.

