Acidente Fatal na BR-163 no Mato Grosso: Atualizações Colisão entre ônibus e carreta deixa 11 mortos; investigação em andamento Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Acidente na BR-163 entre ônibus e carreta resulta em 11 mortos e 46 feridos.

Polícia Rodoviária Federal investiga as causas, com hipótese de ultrapassagem ou desvio de animal.

Ônibus estava em boas condições e o motorista não sobreviveu; carreta trafegava irregularmente.

Perícia técnica será realizada, com relatório esperado em até 30 dias.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na BR-163, em Mato Grosso, um grave acidente entre um ônibus e uma carreta resultou em 11 mortes e deixou 46 feridos. Dos feridos, 39 já receberam alta hospitalar, enquanto sete ainda estão internados, três deles em estado grave.

A Polícia Rodoviária Federal de Goiás enviou uma equipe especializada para investigar as causas do acidente. As primeiras informações indicam que o ônibus invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a carreta carregada de caroços de algodão. A investigação busca esclarecer se houve tentativa de ultrapassagem, desvio de animal ou mal súbito do motorista.

O ônibus envolvido era novo e havia sido vistoriado recentemente. O motorista não sobreviveu aos ferimentos. A carreta tinha permissão para trafegar à noite apenas em pistas duplas, mas estava em uma pista simples no momento da colisão.

Uma perícia técnica está sendo realizada para fornecer informações detalhadas sobre o acidente em um relatório que será entregue em até 30 dias.

‌



Quantas pessoas foram vítimas do acidente na BR-163 em Mato Grosso?

O acidente resultou em 11 mortes e deixou 46 feridos.

Qual é a situação dos feridos após o acidente?

Dos 46 feridos, 39 já receberam alta hospitalar e sete ainda estão internados, sendo três deles em estado grave.

‌



O que indicam as primeiras informações sobre a causa do acidente?

As primeiras informações indicam que o ônibus invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a carreta carregada de caroços de algodão. A investigação busca esclarecer se houve tentativa de ultrapassagem, desvio de animal ou mal súbito do motorista.

Quais são as condições do ônibus e da carreta envolvidas no acidente?

O ônibus era novo e havia sido vistoriado recentemente. O motorista não sobreviveu. A carreta tinha permissão para trafegar à noite apenas em pistas duplas, mas estava em uma pista simples no momento da colisão.

Veja também

‌



Gabriela Lusquiños, do MPRJ, fala sobre os riscos da exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais

Hora News playlist 1 / 18 Modo teatro Reproduzindo Como a 'adultização' denunciada por Felca contribui para a pedofilia e o que diz a lei brasileira Vigia captura adolescente após roubo de celular, e menor implora: 'Amanhã é meu aniversário' Tragédia no Mato Grosso: 39 feridos em acidente na BR-163 já receberam alta Veja dicas para evitar o colesterol alto, condição que contribui para casos de infarto e AVC Queda de avião na Romênia deixa piloto e passageiro mortos Caminhão derrapa em pista molhada e atinge carro na Rússia; veja vídeo Vídeo mostra momento em que homem dá tiro para o alto durante baile funk em São Paulo Tragédia de Mariana: Vale e BHP oferecem R$ 7,5 bilhões para encerrar ação coletiva no Reino Unido Colesterol alto pode não estar relacionado com a alimentação; entenda Fortes chuvas na China deixam dez mortos e 33 desaparecidos ‘Governo decidiu fazer o mais difícil’, critica economista ao comentar plano para conter tarifaço Marina Silva fala sobre PL do Licenciamento Ambiental: 'Que economia não brigue com ecologia'; veja Faustão realiza transplantes de fígado e rim em São Paulo Jovens brigam em frente à PUC-SP após partida entre Palmeiras e Corinthians China conclui teste de pouso e decolagem de módulo lunar tripulado Trump acusa CEO da Intel de manter laços com chineses e pede sua renúncia Lei Maria da Penha 19 anos: subnotificação de casos ainda é desafio no combate à violência doméstica Empréstimo é o segundo fator de inadimplência no Brasil; veja como não se endividar

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!