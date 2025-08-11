Acidente Fatal na BR-163 no Mato Grosso: Atualizações
Colisão entre ônibus e carreta deixa 11 mortos; investigação em andamento
Na BR-163, em Mato Grosso, um grave acidente entre um ônibus e uma carreta resultou em 11 mortes e deixou 46 feridos. Dos feridos, 39 já receberam alta hospitalar, enquanto sete ainda estão internados, três deles em estado grave.
A Polícia Rodoviária Federal de Goiás enviou uma equipe especializada para investigar as causas do acidente. As primeiras informações indicam que o ônibus invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a carreta carregada de caroços de algodão. A investigação busca esclarecer se houve tentativa de ultrapassagem, desvio de animal ou mal súbito do motorista.
O ônibus envolvido era novo e havia sido vistoriado recentemente. O motorista não sobreviveu aos ferimentos. A carreta tinha permissão para trafegar à noite apenas em pistas duplas, mas estava em uma pista simples no momento da colisão.
Uma perícia técnica está sendo realizada para fornecer informações detalhadas sobre o acidente em um relatório que será entregue em até 30 dias.
