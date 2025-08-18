Alimentação pode melhorar o sono das crianças, diz pediatra Frutas como banana e abacate ajudam na produção de hormônios do sono Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 16h07 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h07 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Estudo sugere que mudanças na alimentação podem melhorar o sono das crianças.

Frutas como banana e abacate ajudam na produção de hormônios do sono.

Problemas de insônia em crianças estão relacionados a hábitos modernos e uso de eletrônicos.

Recomenda-se evitar açúcar antes de dormir e ter janta leve duas horas antes do sono.

Um estudo recente publicado em uma revista científica internacional sugere que pequenas mudanças na alimentação podem melhorar rapidamente o sono das crianças. A pediatra Cristina Herrera destacou que frutas como banana e abacate são benéficas para a qualidade do sono devido à formação de triptofano, essencial para a produção de serotonina e melatonina.

A especialista observou que muitas crianças enfrentam problemas de insônia atualmente, relacionados aos hábitos modernos e ao uso frequente de dispositivos eletrônicos. Ela enfatizou que uma dieta saudável pode trazer melhorias significativas no padrão de sono.

Cristina Herrera recomenda evitar alimentos açucarados antes de dormir e sugere o consumo de frutas como kiwi e abacaxi, que ajudam a relaxar a musculatura e favorecem um sono mais profundo. Ela também aconselha que o jantar seja realizado pelo menos duas horas antes de dormir, com a ingestão de alimentos leves nesse período.

Como a alimentação pode influenciar o sono das crianças?

Pesquisas indicam que mudanças na alimentação podem melhorar rapidamente o sono das crianças. Frutas como banana e abacate são benéficas por ajudarem na produção de triptofano, essencial para a formação de serotonina e melatonina.

Quais são os principais problemas que afetam o sono infantil atualmente?

Muitas crianças sofrem de insônia, o que está relacionado aos hábitos modernos e ao uso frequente de dispositivos eletrônicos.

Quais alimentos a pediatra recomenda para melhorar a qualidade do sono?

Cristina Herrera recomenda evitar alimentos açucarados antes de dormir e sugere o consumo de frutas como kiwi e abacaxi, que ajudam a relaxar a musculatura e contribuem para um sono mais profundo.

Qual é a recomendação da especialista em relação ao horário do jantar?

A pediatra aconselha que o jantar seja realizado pelo menos duas horas antes de dormir, com a ingestão de alimentos leves nesse período.

