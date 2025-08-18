Alimentação pode melhorar o sono das crianças, diz pediatra
Frutas como banana e abacate ajudam na produção de hormônios do sono
Um estudo recente publicado em uma revista científica internacional sugere que pequenas mudanças na alimentação podem melhorar rapidamente o sono das crianças. A pediatra Cristina Herrera destacou que frutas como banana e abacate são benéficas para a qualidade do sono devido à formação de triptofano, essencial para a produção de serotonina e melatonina.
A especialista observou que muitas crianças enfrentam problemas de insônia atualmente, relacionados aos hábitos modernos e ao uso frequente de dispositivos eletrônicos. Ela enfatizou que uma dieta saudável pode trazer melhorias significativas no padrão de sono.
Cristina Herrera recomenda evitar alimentos açucarados antes de dormir e sugere o consumo de frutas como kiwi e abacaxi, que ajudam a relaxar a musculatura e favorecem um sono mais profundo. Ela também aconselha que o jantar seja realizado pelo menos duas horas antes de dormir, com a ingestão de alimentos leves nesse período.
