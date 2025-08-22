Logo R7.com
Assaltantes roubam celulares em loja de departamentos no Ipiranga

Criminosos ameaçam funcionários e fogem em motos após roubo

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Quadrilha rouba celulares em loja de departamento no Ipiranga, zona sul de SP

Quatro assaltantes foram flagrados roubando celulares de uma loja de departamentos localizada no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Os ladrões chegaram em motos e retiraram os aparelhos do mostruário da entrada. Eles cortaram os cabos do alarme e ameaçaram os funcionários antes de fugir em duas motocicletas com mais produtos além dos celulares.

Assista ao vídeo - Quadrilha rouba celulares em loja de departamento no Ipiranga, zona sul de SP

