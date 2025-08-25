Brasil e Nigéria ampliam cooperação com novos acordos bilaterais Presidentes discutem comércio, segurança e mudanças climáticas Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 14h54 (Atualizado em 25/08/2025 - 14h54 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o nigeriano Bola Tinubu se reuniram em Brasília para fortalecer laços bilaterais.

Acordos nas áreas de defesa, agricultura, turismo e energia foram assinados, incluindo a criação de um voo direto entre Lagos e São Paulo.

A parceria também abordou temas como mudanças climáticas e segurança pública, com a Nigéria convidada a participar de um programa durante a COP30.

Ambos os líderes enfatizaram o multilateralismo e a reforma de instituições internacionais, com a Nigéria apoiando a candidatura do Brasil na Interpol.

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o presidente nigeriano Bola Tinubu em Brasília para fortalecer as relações entre os dois países. Durante o encontro, foram assinados acordos em diversas áreas como defesa, agricultura, turismo e energia. Um destaque foi o anúncio de um voo direto entre Lagos e São Paulo pela companhia aérea nigeriana Air Peace.

A reunião também abordou questões globais como mudanças climáticas e combate ao crime organizado. Lula convidou a Nigéria a participar de um programa de auxílio econômico para países com florestas tropicais durante a COP30. A cooperação na segurança pública será ampliada com a designação de um adido da Polícia Federal em Abuja.

Ambos os líderes destacaram a importância do multilateralismo e da reforma das instituições internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU. A Nigéria manifestou apoio à candidatura do Brasil na Interpol, reforçando laços estratégicos entre as duas nações.

Perguntas e Respostas

Quais foram os principais temas discutidos entre os presidentes do Brasil e da Nigéria durante o encontro em Brasília?

‌



Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Bola Tinubu discutiram o comércio, segurança, mudanças climáticas e assinaram acordos em defesa, agricultura, turismo e energia.

Qual foi uma das novidades anunciadas durante a reunião entre Brasil e Nigéria?

‌



Foi anunciado um voo direto entre Lagos e São Paulo, que será operado pela companhia aérea nigeriana Air Peace.

Como a cooperação na segurança pública entre Brasil e Nigéria será ampliada?

‌



A cooperação na segurança pública será ampliada com a designação de um adido da Polícia Federal brasileira em Abuja.

Que proposta o presidente Lula fez à Nigéria durante o encontro?

Lula convidou a Nigéria a participar de um programa de auxílio econômico para países com florestas tropicais durante a COP30.

Assista ao vídeo - 'Brasil se distanciou da África nos últimos governos', diz Lula ao receber presidente da Nigéria

