Briga entre jovens ocorre em frente à PUC-SP após clássico paulista

Conflito entre jovens ocorreu em frente à PUC-SP após jogo entre Palmeiras e Corinthians.
A briga foi documentada em vídeo por testemunhas e aconteceu no bairro de Perdizes, em São Paulo.
Um dos envolvidos caiu durante o desentendimento, que só terminou quando um jovem pediu para encerrar a briga.
A PUC-SP não se manifestou sobre o incidente, que ocorreu fora do campus, e não há confirmação de investigação sobre a participação de alunos.
Um confronto entre jovens foi registrado em frente à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), logo após o clássico entre Palmeiras e Corinthians. A confusão ocorreu no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo, e foi capturada em vídeo por testemunhas.
Durante a briga, um dos envolvidos chegou a cair no chão. O desentendimento continuou até que um dos jovens pediu para encerrar a confusão. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que a Polícia Civil não encontrou registros relacionados ao caso.
A assessoria da PUC-SP declarou que não emitirá nota sobre o incidente, pois ocorreu fora do campus. Não foi confirmado se há investigação quanto à participação de alunos na briga.
Veja também
Universidade informou que não emitirá nota sobre o caso, uma vez que aconteceu fora do campus; testemunhas registraram a ocorrência em vídeo
Hora News playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!