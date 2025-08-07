Briga entre jovens ocorre em frente à PUC-SP após clássico paulista Conflito foi registrado por testemunhas após jogo entre Palmeiras e Corinthians Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Conflito entre jovens ocorreu em frente à PUC-SP após jogo entre Palmeiras e Corinthians.

A briga foi documentada em vídeo por testemunhas e aconteceu no bairro de Perdizes, em São Paulo.

Um dos envolvidos caiu durante o desentendimento, que só terminou quando um jovem pediu para encerrar a briga.

A PUC-SP não se manifestou sobre o incidente, que ocorreu fora do campus, e não há confirmação de investigação sobre a participação de alunos.

Um confronto entre jovens foi registrado em frente à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), logo após o clássico entre Palmeiras e Corinthians. A confusão ocorreu no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo, e foi capturada em vídeo por testemunhas.

Durante a briga, um dos envolvidos chegou a cair no chão. O desentendimento continuou até que um dos jovens pediu para encerrar a confusão. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que a Polícia Civil não encontrou registros relacionados ao caso.

A assessoria da PUC-SP declarou que não emitirá nota sobre o incidente, pois ocorreu fora do campus. Não foi confirmado se há investigação quanto à participação de alunos na briga.

