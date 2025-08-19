Brinquedo giratório despenca na Índia, ferindo cinco pessoas Acidente em parque de diversões lança crianças e adultos para fora do brinquedo Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 17h50 (Atualizado em 19/08/2025 - 17h50 ) twitter

Na Índia, um brinquedo giratório em um parque de diversões sofreu um acidente que resultou em cinco pessoas feridas. O incidente ocorreu quando a atração estava no topo e um cabo se rompeu, lançando crianças e adultos para fora.

As vítimas receberam atendimento médico imediato e foram levadas ao hospital, onde permanecem em estado estável. As autoridades locais iniciaram uma investigação para identificar possíveis falhas de segurança no brinquedo.

