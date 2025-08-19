Brinquedo giratório despenca na Índia, ferindo cinco pessoas

Na Índia, um brinquedo giratório em um parque de diversões sofreu um acidente que resultou em cinco pessoas feridas. O incidente ocorreu quando a atração estava no topo e um cabo se rompeu, lançando crianças e adultos para fora.
As vítimas receberam atendimento médico imediato e foram levadas ao hospital, onde permanecem em estado estável. As autoridades locais iniciaram uma investigação para identificar possíveis falhas de segurança no brinquedo.
Veja também
Ocupantes tiveram apenas ferimentos leves, e saíram do veículo andando
Hora News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!