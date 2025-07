Calor extremo na Europa provoca mais de 2.300 mortes ONU pode sancionar países que não cumprirem metas climáticas Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 17h49 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h49 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A Europa registrou mais de 2.300 mortes devido ao calor extremo em junho.

Incêndios florestais devastaram aproximadamente 238 mil hectares, comparável ao tamanho de Luxemburgo.

Temperaturas recordes de até 46°C foram reportadas em Portugal e Espanha.

A ONU poderá sancionar países que não cumprirem metas climáticas para mitigar o aquecimento global.

Europa teve mais de 2.300 mortes relacionadas ao calor no mês de junho

A Europa vive um cenário alarmante devido ao calor intenso, resultando em mais de 2.300 mortes em junho. Incêndios florestais devastaram cerca de 238 mil hectares, uma área comparável ao território de Luxemburgo. Portugal e Espanha enfrentaram temperaturas recordes de até 46°C.

O sistema europeu de monitoramento do clima relatou um total de 1.250 incêndios no continente. A ONU destacou que as mudanças climáticas são uma ameaça existencial causada por ações humanas e alertou para possíveis sanções judiciais contra países que não cumprirem compromissos internacionais para mitigar os impactos do aquecimento global.

A decisão histórica foi anunciada pela Corte das Nações Unidas em Haia, na Holanda, e acompanhada por manifestantes, reforçando a responsabilidade dos países em adotar medidas concretas para evitar consequências legais.

