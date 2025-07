Camarote colapsa durante show na exposição agropecuária de Quirinópolis Estrutura cedeu deixando feridos leves; local está interditado Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 15h10 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Camarote lotado colapsa durante show em exposição agropecuária de Quirinópolis (GO)

Durante uma exposição agropecuária em Quirinópolis, Goiás, um camarote lotado colapsou durante um show sertanejo. O incidente resultou em ferimentos leves para os presentes. Equipes médicas foram acionadas rapidamente para prestar socorro às vítimas.

Após o acidente, o local foi interditado para avaliação da estrutura. As autoridades locais estão investigando as causas do colapso.

Assista ao vídeo - Camarote lotado colapsa durante show em exposição agropecuária de Quirinópolis (GO)

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!