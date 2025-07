Criança de 12 anos afirma ter bomba na mala e atrasa voo no Rio Grande do Sul

Um menino de 12 anos afirmou ter uma bomba na mala durante o embarque de um voo no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul , na última terça-feira (22). Os pais informaram que a criança tem autismo e pretendia apenas brincar. O incidente resultou no atraso da aeronave com mais de 170 passageiros. Após uma verificação de segurança padrão ser realizada, o avião finalmente decolou para Campinas, em São Paulo, inclusive com a família a bordo.