Caminhão derrapa em estrada molhada na Rússia e atinge carro Acidente foi registrado por outro veículo; ninguém ficou ferido Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 19h23 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um caminhão perdeu o controle em uma estrada molhada na Rússia e colidiu com um carro na pista oposta. A cena foi registrada por um veículo que seguia logo atrás e parou para ajudar após o acidente. O motorista do caminhão reduziu a velocidade e saiu da estrada após a colisão. Segundo a polícia local, não houve feridos no incidente.

Veja também

‌



Gabriela Lusquiños, do MPRJ, fala sobre os riscos da exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais

Hora News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Como a 'adultização' denunciada por Felca contribui para a pedofilia e o que diz a lei brasileira Vigia captura adolescente após roubo de celular, e menor implora: 'Amanhã é meu aniversário' Queda de avião na Romênia deixa piloto e passageiro mortos Tragédia no Mato Grosso: 39 feridos em acidente na BR-163 já receberam alta Caminhão derrapa em pista molhada e atinge carro na Rússia; veja vídeo Veja dicas para evitar o colesterol alto, condição que contribui para casos de infarto e AVC Vídeo mostra momento em que homem dá tiro para o alto durante baile funk em São Paulo Fortes chuvas na China deixam dez mortos e 33 desaparecidos Tragédia de Mariana: Vale e BHP oferecem R$ 7,5 bilhões para encerrar ação coletiva no Reino Unido Colesterol alto pode não estar relacionado com a alimentação; entenda Marina Silva fala sobre PL do Licenciamento Ambiental: 'Que economia não brigue com ecologia'; veja ‘Governo decidiu fazer o mais difícil’, critica economista ao comentar plano para conter tarifaço Faustão realiza transplantes de fígado e rim em São Paulo Jovens brigam em frente à PUC-SP após partida entre Palmeiras e Corinthians Empréstimo é o segundo fator de inadimplência no Brasil; veja como não se endividar Trump acusa CEO da Intel de manter laços com chineses e pede sua renúncia China conclui teste de pouso e decolagem de módulo lunar tripulado Lei Maria da Penha 19 anos: subnotificação de casos ainda é desafio no combate à violência doméstica Tabagismo volta a crescer no Brasil impulsionado pelo uso do cigarro eletrônico; veja riscos Vendas da Tesla despencam 60% em julho no Reino Unido enquanto BYD ganha mercado

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!