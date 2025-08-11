Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Record News

Caminhão derrapa em estrada molhada na Rússia e atinge carro

Acidente foi registrado por outro veículo; ninguém ficou ferido

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Um caminhão perdeu o controle em uma estrada molhada na Rússia e colidiu com um carro na pista oposta. A cena foi registrada por um veículo que seguia logo atrás e parou para ajudar após o acidente. O motorista do caminhão reduziu a velocidade e saiu da estrada após a colisão. Segundo a polícia local, não houve feridos no incidente.

Veja também


Gabriela Lusquiños, do MPRJ, fala sobre os riscos da exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais

Hora News playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.