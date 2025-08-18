Carne bovina nos EUA atinge recorde de R$ 150 por quilo Variações climáticas e tarifas sobre produto brasileiro elevam preços Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 17h59 ) twitter

O quilo da carne bovina nos Estados Unidos alcançou R$ 150, estabelecendo um recorde histórico. Este valor equivale a pouco mais de US$ 27 e representa um aumento de 3,3% em relação ao mês anterior e de 9% nos últimos seis meses. A carne moída, usada em hambúrgueres, também teve seu preço impactado.

As principais causas desse aumento são as variações climáticas e as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Essas medidas elevaram o custo de importação da carne bovina brasileira para os americanos, contribuindo para a alta dos preços nos Estados Unidos.

