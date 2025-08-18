Chanceler alemão destaca complexidade nas negociações de paz Líderes se reúnem em Washington para discutir fim do conflito entre Rússia e Ucrânia Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 17h34 (Atualizado em 18/08/2025 - 17h34 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Líderes europeus se reuniram na Casa Branca com Trump e Zelensky para discutir o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia.

O chanceler alemão destacou a complexidade das negociações e a necessidade de pressionar a Rússia.

Friedrich Merz acredita que é possível alcançar um cessar-fogo na próxima reunião.

O encontro foi considerado um avanço significativo nas negociações para uma resolução pacífica.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Líderes europeus se reuniram na Casa Branca com Donald Trump e Volodymyr Zelensky para discutir um possível fim da guerra entre Ucrânia e Rússia. O encontro focou na busca por um cessar-fogo duradouro.

O chanceler alemão destacou a complexidade das negociações e enfatizou a necessidade de pressionar a Rússia para alcançar um acordo de paz. “Não consigo imaginar que em uma próxima reunião não teremos um cessar-fogo. Vamos trabalhar nisso”, afirmou Friedrich Merz.

Durante a reunião, foram abordados os próximos passos para avançar nas negociações, reconhecendo que serão desafiadores. Este encontro foi considerado um passo significativo na busca por uma resolução pacífica para a situação na Ucrânia.

