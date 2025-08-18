Chanceler alemão destaca complexidade nas negociações de paz
Líderes se reúnem em Washington para discutir fim do conflito entre Rússia e Ucrânia
Líderes europeus se reuniram na Casa Branca com Donald Trump e Volodymyr Zelensky para discutir um possível fim da guerra entre Ucrânia e Rússia. O encontro focou na busca por um cessar-fogo duradouro.
O chanceler alemão destacou a complexidade das negociações e enfatizou a necessidade de pressionar a Rússia para alcançar um acordo de paz. “Não consigo imaginar que em uma próxima reunião não teremos um cessar-fogo. Vamos trabalhar nisso”, afirmou Friedrich Merz.
Durante a reunião, foram abordados os próximos passos para avançar nas negociações, reconhecendo que serão desafiadores. Este encontro foi considerado um passo significativo na busca por uma resolução pacífica para a situação na Ucrânia.
