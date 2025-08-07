Logo R7.com
China


China realiza teste crucial de módulo lunar tripulado

Avanço significativo no programa espacial para enviar astronautas à Lua até 2030

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

A China concluiu com sucesso um teste de pouso e decolagem de um módulo lunar tripulado, marcando um avanço importante em seus esforços para enviar astronautas à Lua. O experimento foi realizado em um condado no norte do país e envolveu uma nave projetada para transportar dois astronautas e um rover lunar, veículo que auxilia na exploração da superfície lunar.

O teste validou não apenas os sistemas de pouso e decolagem, mas também o plano de controle, os procedimentos de desligamento por contato com a superfície lunar e a compatibilidade entre os subsistemas. Este resultado representa um marco significativo no programa espacial chinês, com o objetivo de pousar astronautas na Lua antes de 2030.

