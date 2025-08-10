Chuvas intensas no noroeste da China deixam mortos e desaparecidos
Presidente Xi Jinping mobiliza recursos para resgates e evacuações
Fortes chuvas no noroeste da China resultaram em dez mortes e deixaram 33 pessoas desaparecidas. As condições climáticas extremas provocaram enxurradas que derrubaram árvores, bloquearam estradas e causaram danos a veículos e edifícios. Um hotel foi inundado, prendendo turistas e funcionários que foram resgatados posteriormente.
As autoridades locais continuam as operações de busca pelas vítimas. O presidente chinês, Xi Jinping, determinou o uso de todos os recursos disponíveis para localizar os desaparecidos e evacuar imóveis em risco. O primeiro-ministro também enfatizou a necessidade de reparar rapidamente as infraestruturas de comunicação e transporte afetadas.
