Chuvas intensas no noroeste da China deixam mortos e desaparecidos Presidente Xi Jinping mobiliza recursos para resgates e evacuações Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/08/2025 - 21h30 (Atualizado em 09/08/2025 - 21h30 )

Fortes chuvas no noroeste da China resultaram em dez mortes e deixaram 33 pessoas desaparecidas. As condições climáticas extremas provocaram enxurradas que derrubaram árvores, bloquearam estradas e causaram danos a veículos e edifícios. Um hotel foi inundado, prendendo turistas e funcionários que foram resgatados posteriormente.

As autoridades locais continuam as operações de busca pelas vítimas. O presidente chinês, Xi Jinping, determinou o uso de todos os recursos disponíveis para localizar os desaparecidos e evacuar imóveis em risco. O primeiro-ministro também enfatizou a necessidade de reparar rapidamente as infraestruturas de comunicação e transporte afetadas.

