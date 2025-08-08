Colesterol alto afeta muitos brasileiros; genética é fator chave Especialista esclarece que produção natural do corpo supera influência da dieta Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 19h54 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h54 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mais de 40% dos brasileiros têm colesterol elevado, aumentando o risco de infartos e AVCs.

O colesterol é em sua maioria produzido pelo fígado, não sendo majoritariamente influenciado pela dieta.

Alterações genéticas são a principal causa de colesterol alto, mesmo em pessoas com hábitos saudáveis.

Tratamentos podem incluir medicamentos, mas hábitos saudáveis ajudam a potencializar os efeitos do tratamento.

Mais de 40% dos brasileiros têm colesterol elevado sem sintomas aparentes, aumentando o risco de doenças como infarto e AVC. Dados do DataSUS revelam que o colesterol alto está ligado a mais de 300 mil infartos e cerca de 100 mil AVCs anualmente no país.

O cardiologista Eugênio Moraes, do Instituto do Coração, explica que a maior parte do colesterol no organismo é produzida pelo corpo, não resultando diretamente da alimentação. Entre 70% a 80% do colesterol é fabricado pelo fígado, enquanto apenas 20% a 30% é influenciado pela dieta.

Embora a dieta tenha um papel na regulação dos níveis de colesterol, alterações genéticas são a principal causa de elevação. Mesmo pessoas com hábitos saudáveis podem ter colesterol alto devido a predisposições genéticas.

O tratamento pode incluir medicamentos para aqueles com risco cardiovascular significativo ou condições genéticas como hipercolesterolemia familiar. No entanto, adotar hábitos saudáveis, como dieta equilibrada e exercícios regulares, é essencial para potencializar o efeito dos medicamentos.

