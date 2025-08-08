Colesterol alto afeta muitos brasileiros; genética é fator chave
Especialista esclarece que produção natural do corpo supera influência da dieta
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Mais de 40% dos brasileiros têm colesterol elevado sem sintomas aparentes, aumentando o risco de doenças como infarto e AVC. Dados do DataSUS revelam que o colesterol alto está ligado a mais de 300 mil infartos e cerca de 100 mil AVCs anualmente no país.
O cardiologista Eugênio Moraes, do Instituto do Coração, explica que a maior parte do colesterol no organismo é produzida pelo corpo, não resultando diretamente da alimentação. Entre 70% a 80% do colesterol é fabricado pelo fígado, enquanto apenas 20% a 30% é influenciado pela dieta.
Embora a dieta tenha um papel na regulação dos níveis de colesterol, alterações genéticas são a principal causa de elevação. Mesmo pessoas com hábitos saudáveis podem ter colesterol alto devido a predisposições genéticas.
O tratamento pode incluir medicamentos para aqueles com risco cardiovascular significativo ou condições genéticas como hipercolesterolemia familiar. No entanto, adotar hábitos saudáveis, como dieta equilibrada e exercícios regulares, é essencial para potencializar o efeito dos medicamentos.
Veja também
Cerca de 640 mil pessoas estão movendo o processo, com um escritório de Nova York como representante
Hora News playlist
1/11
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!