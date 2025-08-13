Colisão entre trem e caminhonete nos trilhos em Alagoas Sinalização estava ativa; acidente não deixou feridos Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 17h22 (Atualizado em 13/08/2025 - 17h51 ) twitter

Um trem colidiu com uma caminhonete que invadiu a área dos trilhos em Alagoas. A empresa responsável pelo trem afirmou que a sinalização e os alertas sonoros estavam ativos no momento do acidente.

Imagens mostram o trem em alta velocidade atingindo o veículo branco na zona destinada aos trilhos. Apesar do impacto, a locomotiva não sofreu danos significativos e não houve feridos no incidente.

