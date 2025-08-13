Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Record News

Colisão entre trem e caminhonete nos trilhos em Alagoas

Sinalização estava ativa; acidente não deixou feridos

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Um trem colidiu com uma caminhonete que invadiu a área dos trilhos em Alagoas. A empresa responsável pelo trem afirmou que a sinalização e os alertas sonoros estavam ativos no momento do acidente.

Imagens mostram o trem em alta velocidade atingindo o veículo branco na zona destinada aos trilhos. Apesar do impacto, a locomotiva não sofreu danos significativos e não houve feridos no incidente.

Veja também


Autoridades cobraram o rapaz pelos danos causados ao veículo; caso aconteceu na Polônia

Hora News playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.