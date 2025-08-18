Logo R7.com
Cratera interdita rodovia PE-004 após chuvas intensas

Trabalhos emergenciais de reparo devem começar em breve

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Uma cratera se formou na rodovia PE-004, que conecta Condado a Itambé, em Pernambuco, devido a intensas chuvas. O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco informou que a área afetada está devidamente sinalizada e é alvo de monitoramento constante.

Os reparos serão realizados de maneira emergencial, com previsão para o início das obras em cerca de dez dias. As chuvas acumuladas foram a causa principal do incidente, exigindo uma resposta rápida das autoridades para garantir a segurança dos motoristas que utilizam a via.

