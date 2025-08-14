Crianças fogem para encontrar influenciador digital no Paraná

Dois irmãos de 7 e 11 anos foram encontrados na BR-369, Paraná.
As crianças tentavam chegar a Londrina para encontrar um influenciador digital, percorrendo 350 km.
Estavam sozinhos, com uma lanterna e roupas leves, e relataram estar com fome e frio.
Após investigações, ficou claro que o influenciador não estava envolvido na fuga e os irmãos foram entregues aos pais.
Dois irmãos, de 7 e 11 anos, foram encontrados na BR-369 entre Corbélia e Ubiratã, no Paraná. Eles pretendiam chegar a Londrina para encontrar um influenciador digital, percorrendo uma distância de 350 km.
As crianças estavam sozinhas na rodovia com uma lanterna e vestindo roupas leves quando foram abordadas pela polícia rodoviária. Elas relataram estar com fome e frio. A área é conhecida por roubos frequentes, o que pode ter desencorajado motoristas a oferecer ajuda.
Após investigações, as autoridades concluíram que o influenciador digital não estava envolvido diretamente na fuga dos meninos. Os irmãos foram entregues aos pais após o resgate.
O que aconteceu com os irmãos de Corbélia no Paraná?
Dois irmãos, de 7 e 11 anos, foram encontrados na BR-369 enquanto tentavam chegar a Londrina para encontrar um influenciador digital, percorrendo uma distância de 350 km.
Como as crianças foram descobertas?
As crianças estavam sozinhas na rodovia com uma lanterna e vestindo roupas leves quando foram abordadas pela polícia rodoviária, que as encontrou com fome e frio.
O influenciador digital tinha alguma ligação com a fuga dos meninos?
Após investigações, as autoridades concluíram que o influenciador digital não estava envolvido diretamente na fuga dos meninos.
O que aconteceu com os irmãos após o resgate?
Os irmãos foram entregues aos pais após o resgate realizado pela polícia.
Veja também
Meninos foram encontrados sozinhos na BR-369, no Paraná, com intenção de viajar até Londrina
Hora News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.