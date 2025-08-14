Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Crianças fogem para encontrar influenciador digital no Paraná

Irmãos de Corbélia foram resgatados na BR-369 enquanto iam para Londrina

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Dois irmãos de 7 e 11 anos foram encontrados na BR-369, Paraná.
  • As crianças tentavam chegar a Londrina para encontrar um influenciador digital, percorrendo 350 km.
  • Estavam sozinhos, com uma lanterna e roupas leves, e relataram estar com fome e frio.
  • Após investigações, ficou claro que o influenciador não estava envolvido na fuga e os irmãos foram entregues aos pais.

 

Dois irmãos, de 7 e 11 anos, foram encontrados na BR-369 entre Corbélia e Ubiratã, no Paraná. Eles pretendiam chegar a Londrina para encontrar um influenciador digital, percorrendo uma distância de 350 km.

As crianças estavam sozinhas na rodovia com uma lanterna e vestindo roupas leves quando foram abordadas pela polícia rodoviária. Elas relataram estar com fome e frio. A área é conhecida por roubos frequentes, o que pode ter desencorajado motoristas a oferecer ajuda.

Após investigações, as autoridades concluíram que o influenciador digital não estava envolvido diretamente na fuga dos meninos. Os irmãos foram entregues aos pais após o resgate.

O que aconteceu com os irmãos de Corbélia no Paraná?

Dois irmãos, de 7 e 11 anos, foram encontrados na BR-369 enquanto tentavam chegar a Londrina para encontrar um influenciador digital, percorrendo uma distância de 350 km.


Como as crianças foram descobertas?

As crianças estavam sozinhas na rodovia com uma lanterna e vestindo roupas leves quando foram abordadas pela polícia rodoviária, que as encontrou com fome e frio.

O influenciador digital tinha alguma ligação com a fuga dos meninos?

Após investigações, as autoridades concluíram que o influenciador digital não estava envolvido diretamente na fuga dos meninos.


O que aconteceu com os irmãos após o resgate?

Os irmãos foram entregues aos pais após o resgate realizado pela polícia.

Veja também


Meninos foram encontrados sozinhos na BR-369, no Paraná, com intenção de viajar até Londrina

Hora News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.