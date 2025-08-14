Crianças fogem para encontrar influenciador digital no Paraná Irmãos de Corbélia foram resgatados na BR-369 enquanto iam para Londrina Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 19h48 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h48 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Dois irmãos de 7 e 11 anos foram encontrados na BR-369, Paraná.

As crianças tentavam chegar a Londrina para encontrar um influenciador digital, percorrendo 350 km.

Estavam sozinhos, com uma lanterna e roupas leves, e relataram estar com fome e frio.

Após investigações, ficou claro que o influenciador não estava envolvido na fuga e os irmãos foram entregues aos pais.

Dois irmãos, de 7 e 11 anos, foram encontrados na BR-369 entre Corbélia e Ubiratã, no Paraná. Eles pretendiam chegar a Londrina para encontrar um influenciador digital, percorrendo uma distância de 350 km.

As crianças estavam sozinhas na rodovia com uma lanterna e vestindo roupas leves quando foram abordadas pela polícia rodoviária. Elas relataram estar com fome e frio. A área é conhecida por roubos frequentes, o que pode ter desencorajado motoristas a oferecer ajuda.

Após investigações, as autoridades concluíram que o influenciador digital não estava envolvido diretamente na fuga dos meninos. Os irmãos foram entregues aos pais após o resgate.

O que aconteceu com os irmãos de Corbélia no Paraná?

Dois irmãos, de 7 e 11 anos, foram encontrados na BR-369 enquanto tentavam chegar a Londrina para encontrar um influenciador digital, percorrendo uma distância de 350 km.

Como as crianças foram descobertas?

As crianças estavam sozinhas na rodovia com uma lanterna e vestindo roupas leves quando foram abordadas pela polícia rodoviária, que as encontrou com fome e frio.

O influenciador digital tinha alguma ligação com a fuga dos meninos?

Após investigações, as autoridades concluíram que o influenciador digital não estava envolvido diretamente na fuga dos meninos.

O que aconteceu com os irmãos após o resgate?

Os irmãos foram entregues aos pais após o resgate realizado pela polícia.

