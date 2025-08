Decisão da corte italiana mantém cidadania para descendentes distantes Especialista explica impacto da decisão para brasileiros Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 06/08/2025 - 20h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A corte italiana decidiu não impor restrições ao reconhecimento da cidadania para descendentes distantes.

A decisão permite que bisavôs e tataravôs transmitam a cidadania sem limitações.

Uma proposta anterior de restrição à cidadania foi revertida pela decisão da corte.

Especialista aconselha brasileiros a preparar a documentação necessária para o processo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A corte italiana decidiu não impor restrições ao reconhecimento da cidadania italiana para descendentes distantes. Essa decisão ocorreu após questionamentos em tribunais sobre o direito de obter cidadania sem vínculos diretos com a Itália. Telmo Casotte, especialista no tema, afirmou que a situação deve retornar ao estado anterior, permitindo que bisavós e tataravós transmitam a cidadania sem limitações.

O decreto de Antonio Tajani havia proposto restringir a cidadania apenas a filhos e netos de italianos, endurecendo as regras. No entanto, essa proposta foi revertida pela decisão da corte. Casotte destacou que a corte constitucional italiana se reunirá no início de 2026 para resolver definitivamente a questão.

Ele aconselha os brasileiros interessados em obter a cidadania a começarem a preparar a documentação necessária com antecedência, garantindo que estejam prontos quando o processo voltar ao normal.

