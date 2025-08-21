Defesa de Bolsonaro tem prazo para explicar plano de fuga Ministro cobra esclarecimento sobre descumprimento de medidas judiciais Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h58 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Alexandre de Moraes exige explicações da defesa de Jair Bolsonaro em 48 horas.

Relatório da Polícia Federal aponta indícios de plano de fuga e obstrução das investigações por parte de Bolsonaro.

Bolsonaro e Eduardo, seu filho, foram indiciados por coação e tentativa de golpe de Estado.

A defesa de Bolsonaro se declarou surpresa com o indiciamento e nega descumprimento das medidas cautelares.

O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro explique o descumprimento das medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal apresentou um relatório ao STF indicando indícios de um possível plano de fuga do ex-presidente e seu envolvimento em coação e obstrução das investigações relacionadas à tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro e seu filho Eduardo foram indiciados por coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. Segundo o relatório, Bolsonaro teria ativado um novo celular para enviar mensagens a aliados, desrespeitando restrições judiciais.

As mensagens entre Jair e Eduardo Bolsonaro discutem apoio dos Estados Unidos e sanções ao Brasil. A PF também aponta que Eduardo estaria atuando nos EUA para impor sanções econômicas ao Brasil.

Além disso, o relatório menciona que Bolsonaro manteve contato com o general Walter Braga Neto, apesar da proibição judicial. O pastor Silas Malafaia, mencionado no caso, teve seu passaporte apreendido e afirmou que só se calará se for preso.

‌



A defesa de Bolsonaro declarou surpresa com o indiciamento e afirmou que esclarecerá os elementos apresentados dentro do prazo estipulado pelo ministro, negando qualquer descumprimento das medidas cautelares.

