Defesa de Bolsonaro tem prazo para explicar plano de fuga
Ministro cobra esclarecimento sobre descumprimento de medidas judiciais
O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro explique o descumprimento das medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal apresentou um relatório ao STF indicando indícios de um possível plano de fuga do ex-presidente e seu envolvimento em coação e obstrução das investigações relacionadas à tentativa de golpe de Estado.
Bolsonaro e seu filho Eduardo foram indiciados por coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. Segundo o relatório, Bolsonaro teria ativado um novo celular para enviar mensagens a aliados, desrespeitando restrições judiciais.
As mensagens entre Jair e Eduardo Bolsonaro discutem apoio dos Estados Unidos e sanções ao Brasil. A PF também aponta que Eduardo estaria atuando nos EUA para impor sanções econômicas ao Brasil.
Além disso, o relatório menciona que Bolsonaro manteve contato com o general Walter Braga Neto, apesar da proibição judicial. O pastor Silas Malafaia, mencionado no caso, teve seu passaporte apreendido e afirmou que só se calará se for preso.
A defesa de Bolsonaro declarou surpresa com o indiciamento e afirmou que esclarecerá os elementos apresentados dentro do prazo estipulado pelo ministro, negando qualquer descumprimento das medidas cautelares.
