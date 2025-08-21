Logo R7.com
Degelo no Ártico desacelera surpreendentemente, mas retorno é previsto

Desaceleração do degelo no Ártico intriga cientistas; mudanças climáticas são foco

Cientistas se surpreendem com desaceleração do degelo no Ártico
Cientistas se surpreendem com desaceleração do degelo no Ártico

O ritmo do derretimento de gelo no Ártico diminuiu inesperadamente, conforme relatado por cientistas. Embora a causa exata ainda não tenha sido confirmada, as mudanças climáticas são apontadas como a provável razão para essa desaceleração. Essa descoberta surpreendeu a comunidade científica em um momento em que as emissões de carbono continuam a aumentar.

Apesar dessa desaceleração, não há sinais de recuperação completa do Ártico; trata-se apenas de um alívio temporário. Os pesquisadores estimam que o processo de degelo retornará à sua intensidade usual nos próximos cinco a dez anos.

Entretanto, mudança nos padrões atmosféricos é temporária e degelo deve voltar ao normal em alguns anos

