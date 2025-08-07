Empréstimos são a segunda principal causa de inadimplência no Brasil Pesquisa revela que empréstimos influenciam significativamente a inadimplência entre consumidores brasileiros Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Empréstimos são a segunda principal causa de inadimplência no Brasil, com 16% dos consumidores inadimplentes citando essa razão.

Apenas 23% dos entrevistados recorreram a empréstimos pessoais e 14% a empréstimos consignados nos últimos 12 meses.

25% das pessoas que pegaram empréstimos o fizeram para quitar outras dívidas.

O educador financeiro Renan Diego recomenda cautela ao usar empréstimos consignados, sugerindo uma avaliação cuidadosa da necessidade e dos contratos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) identificou que empréstimos são a segunda maior causa de inadimplência no Brasil, ficando atrás apenas do cartão de crédito. O estudo entrevistou consumidores inadimplentes há mais de três meses em todas as capitais brasileiras, revelando que 16% deles se endividaram devido a empréstimos.

Além disso, outro levantamento mostrou que nos últimos 12 meses, 23% dos entrevistados recorreram a empréstimos pessoais e 14% optaram por empréstimos consignados. Entre esses indivíduos, 25% buscaram empréstimos para quitar outras dívidas.

O educador financeiro Renan Diego alerta sobre a importância de usar empréstimos consignados com cautela. Ele recomenda que se avalie cuidadosamente se o empréstimo é realmente necessário e se cabe no orçamento mensal. Além disso, enfatiza a leitura atenta dos contratos para evitar surpresas financeiras indesejadas.

Veja também

‌



Universidade informou que não emitirá nota sobre o caso, uma vez que aconteceu fora do campus; testemunhas registraram a ocorrência em vídeo

Hora News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Jovens brigam em frente à PUC-SP após partida entre Palmeiras e Corinthians Empréstimo é o segundo fator de inadimplência no Brasil; veja como não se endividar Trump acusa CEO da Intel de manter laços com chineses e pede sua renúncia China conclui teste de pouso e decolagem de módulo lunar tripulado Lei Maria da Penha 19 anos: subnotificação de casos ainda é desafio no combate à violência doméstica Tabagismo volta a crescer no Brasil impulsionado pelo uso do cigarro eletrônico; veja riscos Vendas da Tesla despencam 60% em julho no Reino Unido enquanto BYD ganha mercado Corte italiana rejeita limitação de cidadania para descendentes; veja o que muda Menino de 10 anos cai em buraco enquanto soltava pipa, em Santa Bárbara d’Oeste (SP) Déficit comercial dos EUA cai 16% em junho com política tarifária de Trump Trump eleva para 50% a tarifa sobre a Índia devido à compra de petróleo russo ‘Não se deve esperar que o mercado se estrangule’, diz Fávaro sobre economia em meio ao tarifaço 'O Brasil é uma expressão gigante da economia', diz presidente do Sebrae Nacional Meninas fazem 'tribunal do crime' dentro de escola e torturam colega por causa de sorvete Lula se emociona e chora ao falar sobre fome em encontro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar Exclusivo: governador Renato Casagrande analisa impactos do tarifaço para o Espírito Santo Lula: 'Não quero falar do que aconteceu com o outro cidadão que tentou dar um golpe'; veja Não é mais possível conviver com a subordinação do Poder Legislativo, diz Rogério Marinho Oposição apresenta 'pacote da paz' e pede o impeachment de Alexandre de Moraes ‘Novos mercados abertos atenderam todo o segmento da pecuária do Brasil’, diz Carlos Fávaro

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!