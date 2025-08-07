Empréstimos são a segunda principal causa de inadimplência no Brasil, com 16% dos consumidores inadimplentes citando essa razão.
Apenas 23% dos entrevistados recorreram a empréstimos pessoais e 14% a empréstimos consignados nos últimos 12 meses.
25% das pessoas que pegaram empréstimos o fizeram para quitar outras dívidas.
O educador financeiro Renan Diego recomenda cautela ao usar empréstimos consignados, sugerindo uma avaliação cuidadosa da necessidade e dos contratos.
Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) identificou que empréstimos são a segunda maior causa de inadimplência no Brasil, ficando atrás apenas do cartão de crédito. O estudo entrevistou consumidores inadimplentes há mais de três meses em todas as capitais brasileiras, revelando que 16% deles se endividaram devido a empréstimos.
Além disso, outro levantamento mostrou que nos últimos 12 meses, 23% dos entrevistados recorreram a empréstimos pessoais e 14% optaram por empréstimos consignados. Entre esses indivíduos, 25% buscaram empréstimos para quitar outras dívidas.
O educador financeiro Renan Diego alerta sobre a importância de usar empréstimos consignados com cautela. Ele recomenda que se avalie cuidadosamente se o empréstimo é realmente necessário e se cabe no orçamento mensal. Além disso, enfatiza a leitura atenta dos contratos para evitar surpresas financeiras indesejadas.
Veja também
Universidade informou que não emitirá nota sobre o caso, uma vez que aconteceu fora do campus; testemunhas registraram a ocorrência em vídeo
Hora News playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!