Explosão de calor surpreende banhistas na Espanha Fenômeno raro causa aumento súbito de temperatura e ventos fortes Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 17h50 (Atualizado em 19/08/2025 - 17h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na Espanha, um fenômeno climático raro, conhecido como explosão de calor, surpreendeu cerca de 5 mil pessoas em uma praia. O evento causou um aumento súbito de temperatura e ventos de quase 100 km/h, levando ao esvaziamento rápido da orla e ao resgate de sete pessoas no mar.

Meteorologistas explicam que o fenômeno ocorre quando correntes de ar frio descem rapidamente e se aquecem ao tocar o solo. Apesar do pânico inicial e das condições perigosas, não houve registros de feridos entre os banhistas.

Veja também

‌



Ocupantes tiveram apenas ferimentos leves, e saíram do veículo andando

Hora News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Carro parte ao meio ao bater contra poste na Grande São Paulo; veja vídeo Brasil não apresenta evolução em saneamento; 34 milhões seguem sem acesso a sistemas formais de água 'Explosão de calor': fenômeno climático repentino provoca pânico em praia da Espanha Brinquedo giratório despenca e deixa cinco feridos em parque de diversões; assista 'Frio e calculista': falso entregador é preso após histórico de crimes violentos em SP Homem que matou ex-namorada durante confraternização em pesqueiro é preso no Mato Grosso Explosão de caldeira de gás derruba três casas e deixa feridos no Vietnã Cratera abre em rodovia de Pernambuco após fortes chuvas Mulher sofre acidente ao pular de paraquedas em Goiás; vídeo mostra equipamento girando sem controle Primeira-ministra italiana fala de ‘apoio absoluto’ a esforços de Trump pela paz na Ucrânia 'Podemos realmente progredir', diz premiê britânico durante encontro com Trump e líderes europeus Macron defende credibilidade do Exército ucraniano como garantia de segurança contra a Rússia Quilo de carne bovina sobe para R$ 150 nos EUA, recorde histórico ‘Pressionar a Rússia’, diz chanceler alemão ao destacar complexidade das negociações ‘Podemos salvar milhares de vidas’, diz Trump ao falar dos esforços pelo fim da guerra na Ucrânia Candidatos à presidência da Bolívia falam sobre disputa que pode transformar a política do país 'Equador e Brasil têm muito espaço para ampliar o comércio bilateral', diz Lula ao receber Noboa Quadrilha faz sequência de arrastão e assusta moradores da zona sul de SP ‘Estamos vivendo uma geração de crianças com insônia’, diz pediatra Avião quica na pista durante pouso em meio a tufão em Taiwan; veja vídeo

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!