Explosão de calor surpreende banhistas na Espanha

Na Espanha, um fenômeno climático raro, conhecido como explosão de calor, surpreendeu cerca de 5 mil pessoas em uma praia. O evento causou um aumento súbito de temperatura e ventos de quase 100 km/h, levando ao esvaziamento rápido da orla e ao resgate de sete pessoas no mar.
Meteorologistas explicam que o fenômeno ocorre quando correntes de ar frio descem rapidamente e se aquecem ao tocar o solo. Apesar do pânico inicial e das condições perigosas, não houve registros de feridos entre os banhistas.
