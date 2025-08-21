Exportação de frango do Brasil deve cair em 2025 devido à gripe aviária ABPA revisa projeções após surto da doença afetar exportações Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 18h07 (Atualizado em 21/08/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exportação de frango vai cair em 2025 devido à gripe aviária, diz ABPA

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou que a exportação de carne de frango do Brasil deverá diminuir em 2025 por causa do surto de gripe aviária. A previsão inicial era de quase 5,5 milhões de toneladas, mas agora a estimativa é de 5,2 milhões de toneladas.

Segundo a ABPA, “a gripe aviária impactou significativamente nossas exportações”. Apesar disso, muitos importadores retomaram as compras da carne brasileira; no entanto, China e União Europeia ainda não voltaram a adquirir o produto, mantendo suas importações suspensas.

Assista ao vídeo - Exportação de frango vai cair em 2025 devido à gripe aviária, diz ABPA

Veja também

‌



Entretanto, mudança nos padrões atmosféricos é temporária e degelo deve voltar ao normal em alguns anos

Hora News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Cientistas se surpreendem com desaceleração do degelo no Ártico Imagens revelam o 'coração' de estrela gigante durante explosão no espaço Exportação de frango vai cair em 2025 devido à gripe aviária, diz ABPA ‘Vai ter que me prender pra me calar’, afirma Malafaia após apreensão de passaporte em investigação Uso precoce e prolongado das telas prejudica o desenvolvimento de crianças, diz psiquiatra Hospital veterinário explode após acidente com carro em fuga nos EUA Redemoinho causa destruição e pânico em área de alimentação ao ar livre na China Homem é preso após tentar levar criança com autismo no ABC paulista; veja vídeo Motorista faz 'barbeiragem' inacreditável ao sair com carro recém-comprado de concessionária Trem bate em caminhão de gás atravessado em ferrovia no Rio de Janeiro Carro parte ao meio ao bater contra poste na Grande São Paulo; veja vídeo Brasil não apresenta evolução em saneamento; 34 milhões seguem sem acesso a sistemas formais de água 'Explosão de calor': fenômeno climático repentino provoca pânico em praia da Espanha Brinquedo giratório despenca e deixa cinco feridos em parque de diversões; assista 'Frio e calculista': falso entregador é preso após histórico de crimes violentos em SP Homem que matou ex-namorada durante confraternização em pesqueiro é preso no Mato Grosso Explosão de caldeira de gás derruba três casas e deixa feridos no Vietnã Cratera abre em rodovia de Pernambuco após fortes chuvas Mulher sofre acidente ao pular de paraquedas em Goiás; vídeo mostra equipamento girando sem controle Primeira-ministra italiana fala de ‘apoio absoluto’ a esforços de Trump pela paz na Ucrânia

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!