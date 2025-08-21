Logo R7.com
Exportação de frango do Brasil deve cair em 2025 devido à gripe aviária

ABPA revisa projeções após surto da doença afetar exportações

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Exportação de frango vai cair em 2025 devido à gripe aviária, diz ABPA
Exportação de frango vai cair em 2025 devido à gripe aviária, diz ABPA

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou que a exportação de carne de frango do Brasil deverá diminuir em 2025 por causa do surto de gripe aviária. A previsão inicial era de quase 5,5 milhões de toneladas, mas agora a estimativa é de 5,2 milhões de toneladas.

Segundo a ABPA, “a gripe aviária impactou significativamente nossas exportações”. Apesar disso, muitos importadores retomaram as compras da carne brasileira; no entanto, China e União Europeia ainda não voltaram a adquirir o produto, mantendo suas importações suspensas.

