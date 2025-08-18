Falso entregador preso após atirar em jovem durante assalto em SP

Falso entregador foi preso após atirar em jovem durante assalto em São Paulo.
Suspeito tinha histórico criminal extenso e foi localizado com apoio aéreo da Polícia Militar.
Jovem de 19 anos reagiu ao assalto e foi baleado duas vezes, mas não corre risco de morte.
Polícia Militar utilizou helicóptero Águia para capturar o criminoso e auxiliar as equipes em terra.
Em São Paulo, um falso entregador foi preso após balear um jovem durante uma tentativa de assalto. O suspeito, com um extenso histórico criminal, foi localizado graças ao helicóptero Águia da Polícia Militar.
O incidente ocorreu quando o criminoso abordou dois jovens para roubar seus celulares. Um dos jovens, de apenas 19 anos, reagiu e entrou em luta corporal com o assaltante. Durante o confronto, ele foi baleado duas vezes e levado ao hospital, onde não corre risco de morte.
Após o crime, a Polícia Militar acionou o helicóptero Águia para localizar o suspeito e fornecer coordenadas às equipes em terra. O homem possui várias passagens pela polícia por roubos e tentativas de latrocínio, sendo considerado perigoso pelas autoridades.
O que aconteceu em São Paulo com um falso entregador?
Um falso entregador foi preso após balear um jovem durante uma tentativa de assalto.
Como o suspeito foi localizado?
O suspeito foi localizado com o apoio do helicóptero Águia da **Polícia Militar**.
Qual foi o estado de saúde do jovem que reagiu ao assalto?
O jovem de 19 anos que reagiu ao assalto foi baleado duas vezes, mas levado ao hospital e não corre risco de morte.
Qual é o histórico criminal do suspeito?
O suspeito possui um extenso histórico criminal, com várias passagens pela polícia por roubos e tentativas de latrocínio.
Veja também
Suspeito foi capturado com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar após assalto em que atirou duas vezes contra um jovem
Hora News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!