Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Falso entregador preso após atirar em jovem durante assalto em SP

Suspeito com histórico criminal foi capturado com apoio aéreo da Polícia Militar

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Falso entregador foi preso após atirar em jovem durante assalto em São Paulo.
  • Suspeito tinha histórico criminal extenso e foi localizado com apoio aéreo da Polícia Militar.
  • Jovem de 19 anos reagiu ao assalto e foi baleado duas vezes, mas não corre risco de morte.
  • Polícia Militar utilizou helicóptero Águia para capturar o criminoso e auxiliar as equipes em terra.

 

Em São Paulo, um falso entregador foi preso após balear um jovem durante uma tentativa de assalto. O suspeito, com um extenso histórico criminal, foi localizado graças ao helicóptero Águia da Polícia Militar.

O incidente ocorreu quando o criminoso abordou dois jovens para roubar seus celulares. Um dos jovens, de apenas 19 anos, reagiu e entrou em luta corporal com o assaltante. Durante o confronto, ele foi baleado duas vezes e levado ao hospital, onde não corre risco de morte.

Após o crime, a Polícia Militar acionou o helicóptero Águia para localizar o suspeito e fornecer coordenadas às equipes em terra. O homem possui várias passagens pela polícia por roubos e tentativas de latrocínio, sendo considerado perigoso pelas autoridades.

O que aconteceu em São Paulo com um falso entregador?

Um falso entregador foi preso após balear um jovem durante uma tentativa de assalto.


Como o suspeito foi localizado?

O suspeito foi localizado com o apoio do helicóptero Águia da **Polícia Militar**.

Qual foi o estado de saúde do jovem que reagiu ao assalto?

O jovem de 19 anos que reagiu ao assalto foi baleado duas vezes, mas levado ao hospital e não corre risco de morte.


Qual é o histórico criminal do suspeito?

O suspeito possui um extenso histórico criminal, com várias passagens pela polícia por roubos e tentativas de latrocínio.

Veja também


Suspeito foi capturado com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar após assalto em que atirou duas vezes contra um jovem

Hora News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.