Falso entregador preso após atirar em jovem durante assalto em SP Suspeito com histórico criminal foi capturado com apoio aéreo da Polícia Militar Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Falso entregador foi preso após atirar em jovem durante assalto em São Paulo.

Suspeito tinha histórico criminal extenso e foi localizado com apoio aéreo da Polícia Militar.

Jovem de 19 anos reagiu ao assalto e foi baleado duas vezes, mas não corre risco de morte.

Polícia Militar utilizou helicóptero Águia para capturar o criminoso e auxiliar as equipes em terra.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em São Paulo, um falso entregador foi preso após balear um jovem durante uma tentativa de assalto. O suspeito, com um extenso histórico criminal, foi localizado graças ao helicóptero Águia da Polícia Militar.

O incidente ocorreu quando o criminoso abordou dois jovens para roubar seus celulares. Um dos jovens, de apenas 19 anos, reagiu e entrou em luta corporal com o assaltante. Durante o confronto, ele foi baleado duas vezes e levado ao hospital, onde não corre risco de morte.

Após o crime, a Polícia Militar acionou o helicóptero Águia para localizar o suspeito e fornecer coordenadas às equipes em terra. O homem possui várias passagens pela polícia por roubos e tentativas de latrocínio, sendo considerado perigoso pelas autoridades.

O que aconteceu em São Paulo com um falso entregador?

Um falso entregador foi preso após balear um jovem durante uma tentativa de assalto.

‌



Como o suspeito foi localizado?

O suspeito foi localizado com o apoio do helicóptero Águia da **Polícia Militar**.

Qual foi o estado de saúde do jovem que reagiu ao assalto?

O jovem de 19 anos que reagiu ao assalto foi baleado duas vezes, mas levado ao hospital e não corre risco de morte.

‌



Qual é o histórico criminal do suspeito?

O suspeito possui um extenso histórico criminal, com várias passagens pela polícia por roubos e tentativas de latrocínio.

Veja também

‌



Suspeito foi capturado com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar após assalto em que atirou duas vezes contra um jovem

Hora News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo 'Frio e calculista': falso entregador é preso após histórico de crimes violentos em SP Homem que matou ex-namorada durante confraternização em pesqueiro é preso no Mato Grosso Explosão de caldeira de gás derruba três casas e deixa feridos no Vietnã Cratera abre em rodovia de Pernambuco após fortes chuvas Macron defende credibilidade do Exército ucraniano como garantia de segurança contra a Rússia Mulher sofre acidente ao pular de paraquedas em Goiás; vídeo mostra equipamento girando sem controle 'Podemos realmente progredir', diz premiê britânico durante encontro com Trump e líderes europeus Primeira-ministra italiana fala de ‘apoio absoluto’ a esforços de Trump pela paz na Ucrânia Quilo de carne bovina sobe para R$ 150 nos EUA, recorde histórico ‘Podemos salvar milhares de vidas’, diz Trump ao falar dos esforços pelo fim da guerra na Ucrânia ‘Pressionar a Rússia’, diz chanceler alemão ao destacar complexidade das negociações 'Equador e Brasil têm muito espaço para ampliar o comércio bilateral', diz Lula ao receber Noboa Candidatos à presidência da Bolívia falam sobre disputa que pode transformar a política do país ‘Estamos vivendo uma geração de crianças com insônia’, diz pediatra Quadrilha faz sequência de arrastão e assusta moradores da zona sul de SP Avião quica na pista durante pouso em meio a tufão em Taiwan; veja vídeo Vulcão Etna entra em erupção e ‘dá show’ para turistas na Itália Porta de ônibus quebra durante parada, mas motorista guarda e segue viagem; veja vídeo Ambulante acerta lata na cabeça de fiscal da prefeitura ao ter carrinho confiscado em Goiânia (GO) Veja o momento em que Trump e Putin chegam ao Alasca para discutir acordo de paz na Ucrânia

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!