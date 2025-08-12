Felca alerta sobre riscos online para crianças e adolescentes Promotora do MPRJ discute exposição infantil e pedofilia nas redes sociais Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 22h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 22h00 ) twitter

O influenciador Felca destacou em um vídeo recente a preocupação com a exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais e sua ligação com a pedofilia. Gabriela Lusquiños, promotora de Justiça da Infância e Juventude do Ministério Público do Rio de Janeiro, explica que imagens aparentemente inofensivas podem ser manipuladas por criminosos para criar material impróprio.

Lusquiños alerta que pedófilos frequentemente usam inteligência artificial para alterar fotos de crianças em situações cotidianas, transformando-as em conteúdo sexualizado que é distribuído globalmente. Ela enfatiza a necessidade de supervisão parental rigorosa sobre o uso de smartphones e redes sociais por menores.

Além disso, a promotora ressalta a urgência na aprovação do Projeto de Lei 2628, que visa regulamentar as redes sociais para proteger crianças. A responsabilidade deve ser compartilhada entre pais e poder público para garantir um ambiente online seguro.

Qual é a principal preocupação abordada pelo influenciador Felca em seu vídeo?

Felca destacou a preocupação com a exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais e sua ligação com a pedofilia.

‌



O que a promotora Gabriela Lusquinhos alerta sobre a manipulação de imagens de crianças?

Ela alerta que imagens aparentemente inofensivas podem ser manipuladas por criminosos, usando inteligência artificial, para criar conteúdo sexualizado que é distribuído globalmente.

Qual a recomendação de Gabriela Lusquiños em relação ao uso de smartphones e redes sociais por menores?

Ela enfatiza a necessidade de supervisão parental rigorosa sobre o uso de smartphones e redes sociais por crianças e adolescentes.

‌



Qual é o projeto de lei mencionado e qual é seu objetivo?

O Projeto de Lei 2628 visa regulamentar as redes sociais para proteger crianças e compartilhar a responsabilidade entre pais e poder público para garantir um ambiente online seguro.

