Furtos de celulares são flagrados na Liberdade, SP

Moradora registra furtos de celulares no bairro da Liberdade, em São Paulo

Uma moradora da Liberdade, no centro de São Paulo, capturou imagens de furtos de celulares. Em uma das ocorrências, dois suspeitos em bicicletas observaram uma mulher com o celular e rapidamente efetuaram o furto.

Em outro episódio registrado, duas mulheres caminhavam na rua quando um homem as seguiu e furtou o telefone de uma delas. Ambas as vítimas correram em direção oposta à do criminoso. Os incidentes ocorreram próximo à delegacia do bairro, a aproximadamente 200 metros.

