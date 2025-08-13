Governo lança plano ‘Brasil Soberano’ para enfrentar tarifas dos EUA

O governo federal apresentou o plano "Brasil Soberano" durante cerimônia no Palácio do Planalto, com o objetivo de apoiar setores afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a injustiça das taxações americanas, ressaltando que oito dos dez produtos mais exportados pelos EUA para o Brasil têm tarifa zero.
Entre as medidas anunciadas estão a expansão do programa Reintegra para todas as empresas que exportam para os Estados Unidos e a prorrogação do drawback, que isenta tributos sobre insumos importados destinados à produção de bens exportados. Além disso, foram mencionadas iniciativas de crédito e compras governamentais para fortalecer o setor produtivo brasileiro.
