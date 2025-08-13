Governo lança plano ‘Brasil Soberano’ para enfrentar tarifas dos EUA Medidas incluem Reintegra e drawback para apoiar exportações brasileiras Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 13h49 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O governo federal apresentou o plano "Brasil Soberano" durante cerimônia no Palácio do Planalto, com o objetivo de apoiar setores afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a injustiça das taxações americanas, ressaltando que oito dos dez produtos mais exportados pelos EUA para o Brasil têm tarifa zero.

Entre as medidas anunciadas estão a expansão do programa Reintegra para todas as empresas que exportam para os Estados Unidos e a prorrogação do drawback, que isenta tributos sobre insumos importados destinados à produção de bens exportados. Além disso, foram mencionadas iniciativas de crédito e compras governamentais para fortalecer o setor produtivo brasileiro.

Veja também

‌



Ricardo Alban pede esforços de equilíbrio e bom-senso para ultrapassar os desafios das tarifas americanas

Hora News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Presidente da CNI defende 'cruzada' por novos acordos bilaterais em resposta ao tarifaço Presidente da Força Sindical diz que tarifaço 'não tem lógica' e defende pacote anunciado por Lula Reintegra, drawback e medidas de crédito: Alckmin destaca plano de ajuda a setores contra tarifaço Suspeito em fuga fica sem gasolina na moto roubada e é capturado pela polícia; veja Avião perde o controle, bate em outro e provoca incêndio nos Estados Unidos ‘Grandes empresas podem estar envolvidas no esquema’, diz promotor sobre prisão de Sidney Oliveira Como a 'adultização' denunciada por Felca contribui para a pedofilia e o que diz a lei brasileira Vigia captura adolescente após roubo de celular, e menor implora: 'Amanhã é meu aniversário' Queda de avião na Romênia deixa piloto e passageiro mortos Tragédia no Mato Grosso: 39 feridos em acidente na BR-163 já receberam alta Caminhão derrapa em pista molhada e atinge carro na Rússia; veja vídeo Veja dicas para evitar o colesterol alto, condição que contribui para casos de infarto e AVC Vídeo mostra momento em que homem dá tiro para o alto durante baile funk em São Paulo Fortes chuvas na China deixam dez mortos e 33 desaparecidos Tragédia de Mariana: Vale e BHP oferecem R$ 7,5 bilhões para encerrar ação coletiva no Reino Unido Colesterol alto pode não estar relacionado com a alimentação; entenda Marina Silva fala sobre PL do Licenciamento Ambiental: 'Que economia não brigue com ecologia'; veja ‘Governo decidiu fazer o mais difícil’, critica economista ao comentar plano para conter tarifaço Faustão realiza transplantes de fígado e rim em São Paulo Jovens brigam em frente à PUC-SP após partida entre Palmeiras e Corinthians

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!