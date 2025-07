Governo planeja uso de aviões privados para combater incêndios florestais Proprietários rurais poderão ser responsabilizados em caso de descumprimento Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 17h15 (Atualizado em 07/07/2025 - 17h15 ) twitter

Governo analisa usar aviões particulares de propriedades rurais para combater incêndios florestais

O governo federal estuda implementar uma norma que obrigue proprietários de terras em áreas de risco a contratar anualmente um mínimo de horas de voo de aeronaves particulares para combater incêndios florestais. A medida visa evitar a repetição das queimadas de 2024.

Se um foco de incêndio ocorrer e o proprietário não tiver cumprido essa exigência, ele poderá ser responsabilizado. Para mitigar os impactos esperados pela seca intensa em 2025, embora menos severa que a do ano anterior, o governo aumentou em 26% o número de brigadistas do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) em comparação a 2024.

