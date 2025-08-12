Homem atira para o alto em baile funk em São Paulo

Durante um baile funk em São Paulo, homens foram flagrados atirando para o alto. Um dos frequentadores registrou o momento dos disparos e capturou também o som de outros tiros. Felizmente, não houve registro de feridos.
A Secretaria de Segurança Pública informou que está reforçando o policiamento em áreas conhecidas por eventos semelhantes denominados “pancadões”. No entanto, ainda não há informações sobre a identificação dos responsáveis pelos disparos.
