Homem atira para o alto em baile funk em São Paulo

Segurança Pública reforça policiamento em áreas de pancadões

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Durante um baile funk em São Paulo, homens foram flagrados atirando para o alto. Um dos frequentadores registrou o momento dos disparos e capturou também o som de outros tiros. Felizmente, não houve registro de feridos.

A Secretaria de Segurança Pública informou que está reforçando o policiamento em áreas conhecidas por eventos semelhantes denominados “pancadões”. No entanto, ainda não há informações sobre a identificação dos responsáveis pelos disparos.

