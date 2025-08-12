Homem é preso após moto roubada ficar sem gasolina no Colorado Suspeito tinha mandados pendentes e carregava drogas Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 19h11 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No estado do Colorado, Estados Unidos, um homem foi preso após tentar fugir da polícia em uma motocicleta roubada que ficou sem gasolina no meio de uma avenida movimentada. Sem combustível para continuar a fuga, ele foi capturado pelas autoridades.

Durante a abordagem policial, foi constatado que o suspeito tinha mandados de prisão em aberto e estava em posse de substâncias ilícitas. A tentativa de fuga terminou quando a motocicleta parou inesperadamente devido à falta de combustível.

Veja também

‌



Homem tinha mandados de prisão em aberto e carregava drogas; caso aconteceu nos EUA

Hora News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Suspeito em fuga fica sem gasolina na moto roubada e é capturado pela polícia; veja Avião perde o controle, bate em outro e provoca incêndio nos Estados Unidos ‘Grandes empresas podem estar envolvidas no esquema’, diz promotor sobre prisão de Sidney Oliveira Como a 'adultização' denunciada por Felca contribui para a pedofilia e o que diz a lei brasileira Vigia captura adolescente após roubo de celular, e menor implora: 'Amanhã é meu aniversário' Tragédia no Mato Grosso: 39 feridos em acidente na BR-163 já receberam alta Veja dicas para evitar o colesterol alto, condição que contribui para casos de infarto e AVC Queda de avião na Romênia deixa piloto e passageiro mortos Caminhão derrapa em pista molhada e atinge carro na Rússia; veja vídeo Vídeo mostra momento em que homem dá tiro para o alto durante baile funk em São Paulo Tragédia de Mariana: Vale e BHP oferecem R$ 7,5 bilhões para encerrar ação coletiva no Reino Unido Colesterol alto pode não estar relacionado com a alimentação; entenda Fortes chuvas na China deixam dez mortos e 33 desaparecidos ‘Governo decidiu fazer o mais difícil’, critica economista ao comentar plano para conter tarifaço Marina Silva fala sobre PL do Licenciamento Ambiental: 'Que economia não brigue com ecologia'; veja Faustão realiza transplantes de fígado e rim em São Paulo Jovens brigam em frente à PUC-SP após partida entre Palmeiras e Corinthians China conclui teste de pouso e decolagem de módulo lunar tripulado Trump acusa CEO da Intel de manter laços com chineses e pede sua renúncia Lei Maria da Penha 19 anos: subnotificação de casos ainda é desafio no combate à violência doméstica

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!