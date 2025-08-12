Logo R7.com
Homem é preso após moto roubada ficar sem gasolina no Colorado

Suspeito tinha mandados pendentes e carregava drogas

No estado do Colorado, Estados Unidos, um homem foi preso após tentar fugir da polícia em uma motocicleta roubada que ficou sem gasolina no meio de uma avenida movimentada. Sem combustível para continuar a fuga, ele foi capturado pelas autoridades.

Durante a abordagem policial, foi constatado que o suspeito tinha mandados de prisão em aberto e estava em posse de substâncias ilícitas. A tentativa de fuga terminou quando a motocicleta parou inesperadamente devido à falta de combustível.

