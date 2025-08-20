Homem é preso após tentar levar criança autista em São Bernardo

Um homem foi preso em São Bernardo do Campo após tentar tomar uma criança com transtorno do espectro autista de sua mãe. A ação ocorreu enquanto a mãe e a filha atravessavam a rua de mãos dadas. O suspeito, sem camisa, agarrou a menina pelo braço, mas desistiu após a resistência da mãe e a intervenção de outras pessoas.
Apesar de tentar fugir, ele foi alcançado por uma testemunha e detido pela Polícia Militar, sendo levado para a delegacia local.
