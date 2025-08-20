Homem é preso após tentar levar criança autista em São Bernardo Mãe resiste a tentativa de sequestro com ajuda de testemunhas Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 18h00 ) twitter

Um homem foi preso em São Bernardo do Campo após tentar tomar uma criança com transtorno do espectro autista de sua mãe. A ação ocorreu enquanto a mãe e a filha atravessavam a rua de mãos dadas. O suspeito, sem camisa, agarrou a menina pelo braço, mas desistiu após a resistência da mãe e a intervenção de outras pessoas.

Apesar de tentar fugir, ele foi alcançado por uma testemunha e detido pela Polícia Militar, sendo levado para a delegacia local.

