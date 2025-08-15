Hytalo Santos é preso por exploração de menores nas redes sociais Denúncia de "adultização" feita por Felca levou à prisão do influenciador Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 12h52 (Atualizado em 15/08/2025 - 12h52 ) twitter

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso em São Paulo após investigações conduzidas pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho. Ele enfrenta acusações de explorar a imagem de menores em suas redes sociais, uma prática denunciada pelo youtuber Felca, que destacou a “adultização” de crianças em seus vídeos.

A denúncia de Felca trouxe grande visibilidade ao caso no início de agosto. Em resposta, a Justiça determinou diversas medidas cautelares contra Santos. Em comunicado oficial, o Ministério Público e suas instituições parceiras enfatizaram que as investigações estão sendo realizadas com rigor técnico e respeito às vítimas envolvidas.

