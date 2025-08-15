Logo R7.com
Hytalo Santos é preso por exploração de menores nas redes sociais

Denúncia de "adultização" feita por Felca levou à prisão do influenciador

Hora News

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso em São Paulo após investigações conduzidas pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho. Ele enfrenta acusações de explorar a imagem de menores em suas redes sociais, uma prática denunciada pelo youtuber Felca, que destacou a “adultização” de crianças em seus vídeos.

A denúncia de Felca trouxe grande visibilidade ao caso no início de agosto. Em resposta, a Justiça determinou diversas medidas cautelares contra Santos. Em comunicado oficial, o Ministério Público e suas instituições parceiras enfatizaram que as investigações estão sendo realizadas com rigor técnico e respeito às vítimas envolvidas.

Investigação ganhou repercussão após o youtuber Felca denunciar a "adultização" de crianças e adolescentes em vídeos do influenciador

