Hytalo Santos é preso por exploração de menores nas redes sociais

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso em São Paulo após investigações conduzidas pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho. Ele enfrenta acusações de explorar a imagem de menores em suas redes sociais, uma prática denunciada pelo youtuber Felca, que destacou a “adultização” de crianças em seus vídeos.
A denúncia de Felca trouxe grande visibilidade ao caso no início de agosto. Em resposta, a Justiça determinou diversas medidas cautelares contra Santos. Em comunicado oficial, o Ministério Público e suas instituições parceiras enfatizaram que as investigações estão sendo realizadas com rigor técnico e respeito às vítimas envolvidas.
