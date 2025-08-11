Impacto do colesterol alto na saúde cardiovascular no Brasil
Doenças cardíacas ligadas ao colesterol elevado causam milhares de mortes
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O colesterol elevado desempenha um papel significativo nas doenças cardiovasculares, contribuindo para mais de 380 mil mortes anuais no Brasil. Aproximadamente 40% dos adultos no país apresentam níveis de colesterol acima do ideal, segundo o Ministério da Saúde.
Rafaela Penalva, cardiologista do Instituto Dante Pazzanese, destaca a importância do colesterol para o corpo, mas alerta sobre os riscos do LDL, conhecido como colesterol ruim, que pode obstruir vasos sanguíneos e aumentar o risco de doenças cardíacas.
O colesterol elevado é um fator silencioso, muitas vezes não apresentando sintomas até que ocorram infartos ou AVCs. Penalva ressalta que 30% dos infartos e 20% dos AVCs estão relacionados a níveis altos de colesterol. Ela enfatiza a importância de hábitos saudáveis como dieta equilibrada, exercício físico e exames regulares para prevenção.
