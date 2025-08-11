Logo R7.com
Impacto do colesterol alto na saúde cardiovascular no Brasil

Doenças cardíacas ligadas ao colesterol elevado causam milhares de mortes

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Colesterol elevado causa mais de 380 mil mortes anuais no Brasil.
  • 40% dos adultos brasileiros têm níveis de colesterol acima do ideal.
  • LDL, o colesterol ruim, obstrui vasos sanguíneos e aumenta o risco de doenças cardíacas.
  • Hábitos saudáveis são essenciais para prevenção, incluindo dieta, exercício e exames regulares.

 

O colesterol elevado desempenha um papel significativo nas doenças cardiovasculares, contribuindo para mais de 380 mil mortes anuais no Brasil. Aproximadamente 40% dos adultos no país apresentam níveis de colesterol acima do ideal, segundo o Ministério da Saúde.

Rafaela Penalva, cardiologista do Instituto Dante Pazzanese, destaca a importância do colesterol para o corpo, mas alerta sobre os riscos do LDL, conhecido como colesterol ruim, que pode obstruir vasos sanguíneos e aumentar o risco de doenças cardíacas.

O colesterol elevado é um fator silencioso, muitas vezes não apresentando sintomas até que ocorram infartos ou AVCs. Penalva ressalta que 30% dos infartos e 20% dos AVCs estão relacionados a níveis altos de colesterol. Ela enfatiza a importância de hábitos saudáveis como dieta equilibrada, exercício físico e exames regulares para prevenção.

Qual é o impacto do colesterol elevado na saúde cardiovascular no Brasil?

O colesterol elevado contribui para mais de 380 mil mortes anuais no Brasil, com aproximadamente 40% dos adultos apresentando níveis acima do ideal, segundo o Ministério da Saúde.


Quais são os riscos associados ao colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim?

O colesterol LDL pode obstruir vasos sanguíneos, aumentando o risco de doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais (AVCs).

Quais são os sintomas relacionados ao colesterol alto?

O colesterol elevado é frequentemente um fator silencioso, não apresentando sintomas até que ocorram infartos ou AVCs.


Que medidas podem ser adotadas para prevenir problemas relacionados ao colesterol alto?

A cardiologista Rafaela Penalva enfatiza a importância de hábitos saudáveis, como uma dieta equilibrada, exercício físico e exames regulares.

