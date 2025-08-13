Logo R7.com
Jovem na Polônia é multado após acidente com bonde

Acidente ocorreu em Szczecin; jovem usava patinete elétrico

Um jovem de 19 anos foi multado em R$ 13 mil após um acidente envolvendo um bonde em Szczecin, na Polônia. Ele estava distraído com fones de ouvido enquanto andava de patinete elétrico, o que o impediu de perceber a aproximação do bonde.

Apesar do impacto, ele não sofreu ferimentos, mas o bonde teve danos no para-brisa e no para-choque. As autoridades responsabilizaram o jovem pela distração que causou o acidente e decidiram cobrar dele os custos do reparo.

