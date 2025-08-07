Lei Maria da Penha completa 19 anos com desafios persistentes Avanços na legislação contrastam com alta subnotificação de casos Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 20h30 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Lei Maria da Penha completa 19 anos com avanços significativos na luta contra a violência doméstica.

Apesar dos avanços, há alta subnotificação de casos e o Brasil registrou quatro feminicídios por dia em 2024.

A juíza Vanessa Ribeiro Mateus enfatiza a importância de relatos de crimes menores para implementar medidas protetivas.

O fortalecimento do apoio às vítimas e a atenção no pós-denúncia são cruciais para enfrentar a violência doméstica.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Lei Maria da Penha, fundamental na luta contra a violência doméstica no Brasil, completa 19 anos. Apesar dos avanços significativos, como a criação de juizados especializados, ainda há desafios críticos como a subnotificação de casos. Em 2024, o Brasil registrou quatro feminicídios por dia, o maior número desde a implementação da Lei do Feminicídio em 2015.

A juíza Vanessa Ribeiro Mateus, pioneira na instalação do primeiro Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em São Paulo, enfatiza que embora a legislação brasileira seja uma das mais avançadas do mundo, muitos feminicídios ocorrem sem medidas protetivas anteriores devido à falta de relatos de crimes menores.

Vanessa destaca a importância do apoio às vítimas e do fortalecimento das estruturas para lidar com casos de violência doméstica. Ela ressalta que o cuidado no pós-denúncia é crucial para uma abordagem eficaz do problema, já que as denúncias ocorrem em contextos familiares delicados.

Veja também

‌



Universidade informou que não emitirá nota sobre o caso, uma vez que aconteceu fora do campus; testemunhas registraram a ocorrência em vídeo

Hora News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Jovens brigam em frente à PUC-SP após partida entre Palmeiras e Corinthians Empréstimo é o segundo fator de inadimplência no Brasil; veja como não se endividar Trump acusa CEO da Intel de manter laços com chineses e pede sua renúncia China conclui teste de pouso e decolagem de módulo lunar tripulado Lei Maria da Penha 19 anos: subnotificação de casos ainda é desafio no combate à violência doméstica Tabagismo volta a crescer no Brasil impulsionado pelo uso do cigarro eletrônico; veja riscos Vendas da Tesla despencam 60% em julho no Reino Unido enquanto BYD ganha mercado Corte italiana rejeita limitação de cidadania para descendentes; veja o que muda Menino de 10 anos cai em buraco enquanto soltava pipa, em Santa Bárbara d’Oeste (SP) Déficit comercial dos EUA cai 16% em junho com política tarifária de Trump Trump eleva para 50% a tarifa sobre a Índia devido à compra de petróleo russo ‘Não se deve esperar que o mercado se estrangule’, diz Fávaro sobre economia em meio ao tarifaço 'O Brasil é uma expressão gigante da economia', diz presidente do Sebrae Nacional Meninas fazem 'tribunal do crime' dentro de escola e torturam colega por causa de sorvete Lula se emociona e chora ao falar sobre fome em encontro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar Exclusivo: governador Renato Casagrande analisa impactos do tarifaço para o Espírito Santo Lula: 'Não quero falar do que aconteceu com o outro cidadão que tentou dar um golpe'; veja Não é mais possível conviver com a subordinação do Poder Legislativo, diz Rogério Marinho Oposição apresenta 'pacote da paz' e pede o impeachment de Alexandre de Moraes ‘Novos mercados abertos atenderam todo o segmento da pecuária do Brasil’, diz Carlos Fávaro

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!