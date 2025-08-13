Lula anuncia pacote de R$ 30 bilhões para enfrentar tarifaço dos EUA
Presidente critica sanções americanas e destaca soberania do Brasil
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um pacote de ajuda financeira de R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos. Durante seu discurso, Lula criticou essas sanções como injustificadas e destacou o déficit comercial entre Brasil e EUA, que alcançou US$ 410 bilhões nos últimos 15 anos.
Lula enfatizou a importância de defender a soberania nacional contra interferências externas e rejeitou acusações de desrespeito aos direitos humanos no Brasil. A Medida Provisória “Brasil Soberano” visa apoiar empresas prejudicadas pelas tarifas americanas e buscar novos mercados para reduzir a dependência dos EUA.
O pacote inclui uma linha de crédito para exportadores, exigindo comprovação de prejuízos para acesso aos recursos. Lula destacou a abertura de 400 novos mercados nos últimos anos como parte da estratégia para diversificar parcerias comerciais.
Qual é o valor do pacote financeiro anunciado por Lula para enfrentar as tarifas dos EUA?
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um pacote de ajuda financeira de R$ 30 bilhões.
Que tipo de sanções Lula criticou durante seu discurso?
Lula criticou as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos como sanções injustificadas.
Qual é o objetivo da Medida Provisória ‘Brasil Soberano’?
A Medida Provisória ‘Brasil Soberano’ visa apoiar empresas prejudicadas pelas tarifas americanas e buscar novos mercados para reduzir a dependência dos EUA.
Que medidas estão incluídas no pacote para ajudar os exportadores?
O pacote inclui uma linha de crédito para exportadores, que exigirá a comprovação de prejuízos para acesso aos recursos.
Veja também
Ministro da Fazenda afirma que o Brasil vai superar a crise e detalha medidas para setores mais afetados pelas taxações de Donald Trump
Hora News playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!