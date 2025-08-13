Lula responde a tarifas de Trump com medidas para exportadores
Presidente se reúne com lideranças econômicas para apoiar exportações brasileiras
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se com líderes econômicos para anunciar medidas de apoio às empresas exportadoras brasileiras. Essa iniciativa visa responder às tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos do Brasil.
Miguel Torres, presidente da Força Sindical, representando o Fórum das Centrais Sindicais, criticou o aumento das tarifas como injustificado e elogiou a abordagem séria de Lula. Ele destacou que o Brasil estava em crescimento econômico até ser impactado pelas sanções tarifárias dos Estados Unidos.
O encontro reforçou a união em defesa da soberania e democracia do país, com apoio declarado dos trabalhadores e centrais sindicais às medidas propostas pelo governo. A Força Sindical comprometeu-se a colaborar na luta contra as tarifas e na proteção dos interesses nacionais.
