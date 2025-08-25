Maduro estende prazo para alistamento de milícias na Venezuela
Medida visa atingir 4,5 milhões de milicianos em resposta aos EUA
O presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou a extensão do período de alistamento para as milícias nacionais. A convocação ocorrerá nos dias 29 e 30 de agosto, com o objetivo de fortalecer o sistema de defesa nacional.
Esta decisão surge como resposta ao envio de três navios militares norte-americanos para a costa venezuelana, uma ação que elevou as tensões entre os dois países. Maduro destacou que a iniciativa visa proteger a paz, a soberania e garantir um futuro seguro para a Venezuela.
O alistamento está aberto a reservistas e voluntários interessados em participar do Plano Nacional de Soberania e Paz. A meta do governo é alcançar 4,5 milhões de milicianos em resposta às ameaças percebidas pelo governo venezuelano.
Perguntas e Respostas
Qual a nova medida anunciada por Nicolás Maduro em relação ao alistamento de milícias na Venezuela?
Nicolás Maduro anunciou a extensão do período de alistamento para as milícias nacionais, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de agosto.
Qual o objetivo dessa extensão de alistamento?
O objetivo é fortalecer o sistema de defesa nacional da Venezuela.
Que evento motivou essa decisão do governo venezuelano?
A decisão foi motivada pelo envio de três navios militares norte-americanos para a costa venezuelana, o que elevou as tensões entre os dois países.
Qual é a meta do governo venezuelano em relação ao número de milicianos?
A meta do governo é alcançar 4,5 milhões de milicianos como parte do Plano Nacional de Soberania e Paz.
