Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Venezuela


Maduro estende prazo para alistamento de milícias na Venezuela

Medida visa atingir 4,5 milhões de milicianos em resposta aos EUA

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Maduro anuncia extensão do alistamento das milícias na Venezuela.
  • A convocação ocorrerá nos dias 29 e 30 de agosto para fortalecer a defesa nacional.
  • A decisão é uma resposta ao envio de navios militares dos EUA para a costa venezuelana.
  • O governo visa recrutar 4,5 milhões de milicianos como forma de garantir a soberania e segurança do país.

 

Maduro prolonga prazo para alistamento de milícias na Venezuela em resposta aos EUA
Maduro prolonga prazo para alistamento de milícias na Venezuela em resposta aos EUA

O presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou a extensão do período de alistamento para as milícias nacionais. A convocação ocorrerá nos dias 29 e 30 de agosto, com o objetivo de fortalecer o sistema de defesa nacional.

Esta decisão surge como resposta ao envio de três navios militares norte-americanos para a costa venezuelana, uma ação que elevou as tensões entre os dois países. Maduro destacou que a iniciativa visa proteger a paz, a soberania e garantir um futuro seguro para a Venezuela.

O alistamento está aberto a reservistas e voluntários interessados em participar do Plano Nacional de Soberania e Paz. A meta do governo é alcançar 4,5 milhões de milicianos em resposta às ameaças percebidas pelo governo venezuelano.

Perguntas e Respostas

Qual a nova medida anunciada por Nicolás Maduro em relação ao alistamento de milícias na Venezuela?


Nicolás Maduro anunciou a extensão do período de alistamento para as milícias nacionais, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de agosto.

Qual o objetivo dessa extensão de alistamento?


O objetivo é fortalecer o sistema de defesa nacional da Venezuela.

Que evento motivou essa decisão do governo venezuelano?


A decisão foi motivada pelo envio de três navios militares norte-americanos para a costa venezuelana, o que elevou as tensões entre os dois países.

Qual é a meta do governo venezuelano em relação ao número de milicianos?

A meta do governo é alcançar 4,5 milhões de milicianos como parte do Plano Nacional de Soberania e Paz.

Assista ao vídeo - Maduro prolonga prazo para alistamento de milícias na Venezuela em resposta aos EUA

Veja também


Um adolescente também estava envolvido na ação e foi apreendido

Hora News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.